Studentessa Unipa al "Food Systems Summit 2021"

Mara Autovino, studentessa dell’Università degli Studi di Palermo, iscritta al secondo anno di Laurea Magistrale in “Mediterranean Food Science and Technology” al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF), è stata scelta per rappresentare gli studenti italiani di Scienze e Tecnologie Alimentari al Dialogo indipendente sul tema “Perdite, eccedenze agroalimentari, spreco domestico e dieta mediterranea: visione e impegno del Sistema Agroalimentare Italiano”, organizzato nell’ambito del “Food Systems Summit 2021”.

Mara Autovino presenta il punto di vista degli studenti nel Documento di visione e di impegno elaborato dal gruppo di lavoro “Perdite, eccedenze, spreco e Dieta mediterranea”- MAECI, coordinato da Andrea Segrè, Marco Lucchini e Enrico Dainese, che ha accolto le proposte elaborate di concerto tra gli studenti dei Corsi di Scienze e Tecnologie Alimentari e Viticultura ed Enologia degli Atenei di Bologna, Palermo, Trento e Teramo. In particolare, il team degli studenti UniPa del corso di studio in “Mediterranean Food Science and Technology” è composto anche da Caterina Peri, Caterina Li Citra, Miryam Dragotto, Dario Mirabella, Salvatore Bisconti, Pierpaolo Criscenzo e Simona Prestigiacomo.

Il Dialogo Indipendente del “Food Systems Summit 2021” si terrà oggi dalle 10 alle 13 in diretta streaming, con la partecipazione di Marina Sereni, viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro plenipotenziario Vincenza Lomonaco, Rappresentante italiano presso il Polo Onu di Roma. Il Documento di visione e di impegno, presentato nel corso dell’incontro sarà esposto ad ottobre 2021 alle Nazioni Unite a New York (Usa).