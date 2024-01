/ Via Don Orione

Pochi dubbi sul suicidio della diciassettenne, ma al vaglio autopsia e accertamenti sul cellulare

La Procura sta valutando di aprire un fascicolo come atto dovuto per fare verifiche sul cadavere e sulle conversazioni della giovane, il cui corpo è stato ripescato in mare sabato. Finora troverebbero conferma i problemi tra la ragazza e la sua famiglia ma non avrebbe alcun riscontro l'ipotesi di un matrimonio combinato al quale avrebbe cercato di sottrarsi