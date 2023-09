Parla il fratello del ragazzo colpito da una bici a Torino: "Lui in ospedale, i colpevoli potrebbero già tornare liberi"

"Faccio questo video perché è arrivato il momento di condividere con voi il mio dolore". A dirlo in un video pubblicato su Instagram è Michele Glorioso, fratello di Mauro, il ragazzo palermitano di 23 anni, che studiava Medicina a Torino e che il 21 gennaio ai Murazzi è stato colpito alla testa da una bici elettrica lanciata dall'alto da un gruppo di ragazzi: alcuni maggiorenni e altri minorenni.

In vista dell'udienza preliminare nei confronti dei tre minorenni, accusati di tentato omicidio, che si terrà giovedì, arriva lo sfogo del fratello di Mauro: "Ho compreso - dice Michele - che c'è la possibilità che venga concessa la messa alla prova. Questo significa che usciranno dal carcere senza nemmeno aver chiesto scusa. E mi chiedo: davvero può essere permesso ciò a tre ragazzi che hanno quasi ucciso mio fratello di continuare a vivere come se niente fosse?".

Mauro Glorioso il 21 gennaio era con alcuni amici davanti alla discoteca The Beach, sulla banchina del Po, quando gli è "piovuta" addosso la bici a noleggio scagliata dal gruppo di ragazzi: ancora oggi lotta per riuscire a muovere braccia e gambe, dopo le gravissime lesioni riportate.

"Mauro ancora oggi si trova in ospedale e vedo con i miei occhi quante difficoltà incontra e quante sfide sta affrontando ogni giorno. Io ho dedicato ogni giorno della mia estate a stare con lui e voglio dirvi una frase che mi ha detto Mauro: 'Michi, goditi la tua estate e vai a festeggiare la tua laurea. Non dovresti vivere anche tu una cosa del genere'. Questo è mio fratello, come potevo stargli lontano? La mia speranza è che il 7 settembre io possa dirgli: 'Maurino, hai avuto la giustizia che ti meriti'”.