Il palermitano ferito a Torino dal lancio di una bici, inizia il processo per l'ultima componente del gruppo

E' iniziato il processo per la diciannovenne accusata di essere stata presente la notte del 21 gennaio 2023, a Torino, quando un gruppo di coetanei ha gettato una bicicletta elettrica dai Murazzi del Po, causando gravi lesioni e paralizzando Mario Glorioso, uno studente universitario di Palermo che si trovava in fila fuori dal locale The Beach. Si tratta dell'ultima imputata del gruppo di cinque arrestati a essere processata.

La giovane, difesa dagli avvocati Enzo Pellegrin e Federico Milano, è l'unica, tra i maggiorenni ritenuti responsabili, ad aver scelto il rito ordinario. E' accusata del concorso morale nel tentato omicidio, aggravato dalle circostanze futili che hanno condotto all'evento. Ieri in aula, al tribunale di Torino, c'erano il pubblico ministero Livia Locci che sostiene l'accusa e l'avvocato Simona Grabbi come parte civile della famiglia di Glorioso.

Secondo l'accusa e la parte civile non c'è stata da parte degli imputati alcuna presa di responsabilità né un reale pentimento. Nonostante la richiesta della difesa, il collegio giudicante presieduto da Immacolata Iadeluca ha negato alla ragazza per la seconda volta l'accesso alla giustizia riparativa, come era avvenuto in sede di udienza preliminare: anche in quell'occasione la richiesta fu respinta. Il fatto che la giovane abbia sempre negato le proprie responsabilità nel lancio della bici elettrica dal parapetto dei Murazzi sarebbe stato valutato come incompatibile con il percorso previsto dal nuovo istituto introdotto dalla riforma Cartabia.

La giovane rimane, dunque, agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. "Lei dice di essersi accorta di quanto avvenuto solo al momento dei fatti - dice l'avvocato Pellegrin - e ha sempre ribadito di non aver avuto nulla a che fare con un gesto totalmente agito da altri. Nondimeno si è sempre sentita dispiaciuta per le terribili conseguenze che sono seguite".

Lo scorso marzo, con un procedimento abbreviato, il diciottenne Victor Ulnici è stato condannato a 10 anni e 8 mesi per tentato omicidio. Anche i tre minorenni coinvolti nel gruppo sono stati condannati: 9 anni e 9 mesi per un diciottenne (minorenne all'epoca dei fatti), 9 anni e 4 mesi per un quindicenne e 6 anni e 8 mesi per una sedicenne. A settembre saranno ascoltati i primi testimoni, tra cui periti e gli altri imputati. Inoltre, il 22 maggio verrà incaricato un tecnico per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche.