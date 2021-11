Termini, affisso striscione alla Camera del Lavoro: “La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti” 

“La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti”. Il messaggio campeggia su uno striscione esposto da questo pomeriggio alla Camera del Lavoro di Termini Imerese. Per discutere di come contrastare il fenomeno, venerdì 26 novembre la Cgil e l'Auser territoriale hanno organizzato per le 17, nella Chiesa Santa Maria della Misericordia, in via Mazzini, un dibattito sul tema. Nello stesso luogo si terrà il recital della mezzosoprano Marisa Ranieri e del chitarrista Giancarlo Aguglia.

Al dibattito interverranno la responsabile della Camera del Lavoro Zonale Laura Di Martino, Antonio Sperandeo psicologo e psicoterapeuta, la docente Giusi Collura, Rosa Rinaudo, ex operaia della Filatura di Campofelice di Roccella, Domenico Meola Commissario P.S. Termini Imerese, studenti del liceo classico G. Ugdulena. Coordinerà la presidente dell’Auser territoriale Silvana Bova.

"La violenza di genere va affrontata e combattuta quotidianamente. Siamo convinte - dichiarano Laura Di Martino, responsabile Camera del Lavoro zonale di Termini Imerese e Silvana Bova, presidente territoriale Auser - che la formazione, a partire dalle scuole, e la prevenzione possano fornire una risposta strutturale a questa emergenza e che sia necessario investire maggiormente in una cultura che contrasti il patriarcato e ogni forma di aggressione e disuguaglianza nel contesto sociale, familiare e nei luoghi di lavoro. Azioni quanto mai necessarie in un Paese in cui ogni tre giorni una donna viene uccisa e dove non si riescono a garantire le pari opportunità”.