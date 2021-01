Trappeto, striscione contro la Dad all'ingresso della scuola Danilo Dolci

"La Dad è una cagata pazzesca". Il messaggio, affisso su uno striscione, è comparso all'ingresso dell'edificio scolastico Danilo Dolci, a Trappeto. Porta la firma di Lotta Studentesca, il movimento giovanile di Forza Nuova.

"Con questo striscione - spiega il segretario di Forza Nuova Trappeto Maurizio Tinaglia in una nota - ribadiamo la nostra inflessibile posizione contro la didattica a distanza, che si è rivelata un vero e proprio fallimento, poiché gli studenti stessi ne risentono sia dal punto di vista didattico che mentale. Gli studenti - continua - meritano risposte e chiarimenti, non di essere trattati come ultima ruota del carro".

Lotta Studentesca e i suoi militanti criticano dunque le scelte del Governo e del ministero dell’Istituzione. "Contro chi ci vuole zitti e rinchiusi, noi - conclude Tinaglia - continuiamo a difendere i nostri diritti, ormai violati da questo sistema e dalle istituzioni".

Gallery