Strisce blu, un pass gratuito per ogni famiglia residente a Terrasini

Un pass gratuito per parcheggiare l'auto sulle strisce blu per ogni famiglia residente a Terrasini che ne possiede una, incluse quelle che abitano fuori dal perimetro della zona a pagamento. Così ha deciso l'amministrazione, guidata da Giosuè Maniaci, dato il momento di disagio economico. Per l'anno 2021, inoltre, resterenno invariate le tariffe di sosta: si pagherà un euro all'ora. Non cambiano nemmeno i costi degli abbonamenti annuali: 20 euro per i residenti e 40 per i non residenti.

Per ottenere il pass bisogna presentare la domanda, allegando anche la carta di circolazione del mezzo, tramite mail all'indirizzo strisceblu@comune.terrasini.pa.it oppure presso il Protocollo generale comunale o il Comando di polizia municipale. Per il ritiro invece bisognerà raggiungere la sede della Cooperativa Imed form in via Liberta? n. 77.

