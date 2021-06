Strisce blu, schede parcheggio introvabili: a Mondello i disagi maggiori

Da più di una settimana le schede per parcheggiare nelle zone blu sono introvabili. L'Amat, società che gestisce la cosiddetta sosta tariffata, assicura che si è trattato solo di un "ritardo di qualche giorno nella fornitura" e "che il problema è stato risolto", ma ancora oggi nelle rivendite i tagliandi scarseggiano.

I disagi si sono verificati in tutta la città ma soprattutto a Mondello, dove l'Amat è stata costretta a rafforzare la presenza degli ausiliari del traffico per distribuire le "ultime" schede rimaste: nei parcheggi Mongibello e Galatea e in piazza, dove è stato allestito un chiosco dall’azienda.

In realtà ci sarebbe l'alternativa al cartaceo, ma in pochi ancora utilizzano le app per smartphone; a limite ci si "appoggia" ai parchimetri. E così la ricerca delle schede parchegio per le zone blu è diventata una caccia al tesoro. La maggior parte dei commercianti infatti rimanda indietro i clienti.

A breve, fanno sapere da via Roccazzo, la situazione dovrebbe normalizzarsi. La prima fornitura di 30 mila biglietti è in arrivo: "Ci sono stati dei ritardi dovuti sia all’aggiudicazione della gara sia alla stampa dell’ologramma anticontraffazione - riferisce Massimo Marchese, direttore del servizio commerciale di Amat -. La mancanza dei biglietti ha riguardato lo scorso fine settimana. Abbiamo 'tamponato' con vecchie schede residue e con gli ausiliari del traffico". A Mondello, borgata marinara in questo periodo presa d’assalto, conclude Marchese, "verrà garantito il rifornimento più consistente".