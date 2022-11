Film e partite grazie allo streaming pirata, scovati 900 mila utenti: perquisizioni anche a Palermo

Avrebbero creato dei veri e proprio pacchetti, con costi diversi a seconda della tipologia di abbonamento, gestendo anche le sospensioni del servizio e le modalità di distribuzione dei dispositivi necessari per accedere alle piattaforme di streaming. Sono in corso delle perquisizioni a Palermo e in altre venti città da parte degli agenti di polizia postale che, sotto il coordinamento della Procura di Catania, sono riusciti a fare luce su un giro di pirateria audiovisiva con un bacino di 900 mila utenti. Almeno settanta le persone indagate.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’associazione a delinquere - che avrebbe generato profitti per 10 milioni di euro e arrecato danni all’industria audiovisiva per 30 milioni di euro - si era dotata di una struttura gerarchica utilizzando organizzazioni e terminologie tipiche degli ambienti mafiosi, come boss e capodecina. Grazie a questa struttura sarebbero stati capaci di fornire un servizio pari che rappresenterebbe il 70% dello streaming illegale nazionale. I componenti del "gotha" criminale risultano residenti tra Catania, Roma, Napoli, Salerno e Trapani.

Le città interessate dalle perquisizioni sono: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L’Aquila e Taranto.