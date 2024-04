Strapapà 2024, domenica con numerose strade chiuse in centro: cosa prevede l'ordinanza

Domenica prossima si corre la StraPapà. Sono già numerosi gli iscritti alla gara che vede i genitori accanto ai figli lungo nel cuore della città. Per agevolare lo svoglimento della manifestazione, l'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune, ha emesso un'ordinanza che prevede una serie di divieti in diverse strade del centro.

Le strade chiuse

Dalle 10 (e fino a cessata esigenza) è disposta la chiusura al transito veicolare nelle seguenti strade (in alcune è previsto anche il divieto di sosta): piazza Castelnuovo, compresa la carreggiata di collegamento Turati/Ruggero Settimo; via Ruggero Settimo; via Cavour, tratto compreso tra la via Pignatelli Aragona e la via Ruggero Settimo/piazza Verdi: obbligo di svolta a sinistra ai mezzi provenienti da piazza Verdi e via Volturno, con direzione via Pignatelli Aragona; via Cavour, tratto compreso tra la via Ruggero Settimo e la via Roma: istituzione del divieto di sosta dalle 00 fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza; via Villaermosa, intero tratto; via Bentivegna, tratto via Villaermosa/via Roma; via Guardione, tratto via Roma/via Villaermosa; via Principe di Granatelli, tratto via Wagner/via Roma:istituzione del divieto di sosta dalle 00 fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza; via Roma, tratto compreso tra via Cavour e la piazza Sturzo; piazza Sturzo, emiciclo di monte del tratto compreso tra la via Giuseppe Puglisi Bertolino e la via Roma; via Domenico Scinà, tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati; via Turati; via Libertà (laterale di valle); via Nicolò Gallo, tratto via Daita/ via Libertà; via Torrearsa, tratto via Daita/via Libertà; via Enrico Albanese, tratto via Corleo/ via Libertà: istituzione del divieto di sosta dalle 00 fino alle 12 e comunque fino a cessata esigenza; piazza Crispi, tratto compreso tra la corsia centrale e la laterale di valle; piazza Mordini, tratto compreso tra la carreggiata di monte e la carreggiata centrale di via Libertà: i veicoli provenienti da via La Farina/piazza Mordini avranno l’obbligo di svoltare a destra per la corsia laterale di monte di via Libertà; via Libertà, carreggiata centrale del tratto compreso tra piazza Francesco Crispi/piazza Mordini sino a Via Turati/piazza Castelnuovo.

Gli altri provvedimenti

In via Roma (semi careggiata di valle) sarà istituito il senso unico di marcia da via Cavour a piazza Sturzo; in via Libertà (carreggiata di monte) prevista soltanto l'istituzione del divieto di sosta sul lato destro dell’intero tratto dalle 00 alle 12; in piazza Sturzo, tratto compreso tra la via Domenico Scinà e la via Roma (lato monte) sarà in vigore il divieto di sosta dalle 00 alle 12 e comunque fino a cessata esigenza. Gli attraversamenti via Archimede/via Siracusa e via Mariano Stabile/piazza Marchese di Regalmici, saranno chiusi al transito veicolare solo al passaggio dei partecipanti. Piazza Castelnuovo, nel tratto via Dante/via Libertà, sarà chiusa la semicarreggiata direzione via Turati, i veicoli provenienti da via Dante all’intersezione con piazza Castelnuovo avranno l’obbligo di svolta a sinistra per via XX Settembre. Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso.