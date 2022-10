Condannato all'ergastolo le stragi di Roma e Milano, la Cassazione apre alla revisione del processo

La Cassazione apre alla revisione del processo per Salvatore Benigno, 55 anni, condannato all'ergastolo anche per le stragi di via Palestro a Milano, del 27 luglio 1993, e quelle di Roma del giorno successivo, a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro. L'istanza avanzata dall'imputato era stata bocciata dalla Corte d'Appello di Genova lo scorso 13 gennaio, ma ora - come disposto dalla quinta sezione della Suprema Corte, presieduta da Stefano Palla - la richiesta dovrà essere rivalutata dai giudici di Torino, a cui sono stati trasmessi gli atti.

Secondo la difesa di Benigno, alcune dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, in due interrogatori del 9 luglio 2008 e del 30 settembre 2014, escluderebbero la sua partecipazione alle stragi dell'ergastolano. Inoltre, come spiega sempre la difesa nel ricorso presentato in Cassazione, i giudici di Genova avrebbero dichiarato inammissibile l'istanza di Benigno inaudita altera parte, cioè senza acquisire la nuova prova e valutarla concretamente.

Per la Suprema Corte è proprio questo secondo motivo ad essere fondato e ad assorbire il primo perché "la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta, sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, deve avere per oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale all'interno della quale deve essere inserita", si legge nella sentenza.

Come stabilito dalla sentenza di condanna per Benigno, diventata definitiva vent'anni fa, nel 2002, la sua partecipazione alle stragi si ricava, tra l'altro, "dalle dichiarazioni del pentito Antonio Scarano (che, come riconosciuto dallo stesso Spatuzza, assunse la realizzazione delle stragi un ruolo fondamentale) dal quale è indicato come preparatore dei telecomandi per l'attentato di via Fauro e per quelli di San Giorgio al Velabro e San Giovani in Laterano". Altre prove si evincono "dalle dichiarazioni di altri 11 pentiti che hanno indicato Benigno come 'u picciriddu' e appartenente alla famiglia mafiosa di Misilmeri, aggregato al clan di Brancaccio in quanto esperto di esplosivi e telecomandi e presente a Roma per tutto il periodo delle stragi".

Per la Cassazione l'ordinanza dalla Corte d'Appello di Genova va però annullata e gli atti trasmessi a quella di Torino perché valuti nuovamente la richiesta di revisione di Benigno.