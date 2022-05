Le stragi di Capaci e via D'Amelio: in tv su Sky Tg24 "Attacco allo Stato"

Capaci, 23 maggio 1992. Alle 17.57 la mafia fa esplodere con il tritolo un tratto dell'autostrada A29 che dall'aeroporto Punta Raisi conduce al capoluogo siciliano, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la moglie, il magistrato Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, e provocando ventitré feriti. Cinquantasette giorni dopo, il 19 luglio, in via D'Amelio a Palermo, viene fatta saltare in area una Fiat 126 rubata. Un attentato in cui perdono la vita il magistrato Paolo Borsellino, gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, e dove rimangono coinvolte altre 24 persone: si concretizza così, a meno di due mesi dalla prima strage, l'attacco al cuore dello Stato da parte di Cosa Nostra.

Nel trentennale dalla scomparsa dei giudici Falcone e Borsellino Sky Tg24 racconta, in uno speciale curato da Massimiliano Giannantoni, con il coordinamento editoriale di Stefano Sassi, ed in onda venerdì alle 21 e disponibile On Demand, i giorni di quel periodo storico con contributi ed interviste esclusive (per la regia di Flavio Maspes) ripercorrendo gli attentati, le successive indagini e le fasi della lotta alla cupola mafiosa. Nei contributi le testimonianze di Maria Falcone, sorella di Giovanni, Giuseppe Costanza, autista di Falcone rimasto ferito nell'attentato, il magistrato Nino Di Matteo, Giovanni Montinaro, figlio di Antonio, agente della scorta di Giovanni Falcone, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, e Antonio Vullo, agente della scorta di Borsellino. I contributi di "Attacco allo Stato" saranno disponibili anche sul sito skytg24.it, dove sarà possibile seguire lo speciale e trovare tanti contenuti extra.