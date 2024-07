VIDEO | I bimbi colorano via D'Amelio, Teresi: "Pezzi dello Stato hanno impedito che la verità venisse fuori"

All'iniziativa intitolata "Il 19 luglio per i cittadini di domani" hanno partecipato centinaia di bambini tra letture e laboratori ludico-educativi. Presente il presidente del Centro studi Paolo e Rita Borsellino. Alle 16.58 nella strada in cui avvenne la strage risuonerà il Silenzio in ricordo del giudice e degli uomini della scorta