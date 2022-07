VIDEO | Ore 16.58, in via D'Amelio risuona il silenzio: Lagalla contestato un'altra volta

Trent'anni dopo Antonino Vullo, l'unico sopravvissuto alla strage, legge i nomi delle vittime mentre il pubblico gridava "presente". Il sindaco torna in via D'Amelio e la sua presenza continua a essere non gradita: "Vergogna". Sul posto anche Luciano Traina: "Ricordo che quando vidi quella gamba con la scarpa di mio fratello Claudio pensai a quello che mi disse la mattina, 'Vai a prendere mia moglie e il bambino'"