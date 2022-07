“Il suono del Silenzio”: tra cortei, mostre e musica Palermo ricorda Paolo Borsellino

Trent'anni dopo la memoria è l'unica cosa che resta. Perché mantiene in vita il sacrificio e l'impegno nella lotta alla mafia che gli è costato la vita: così il 19 luglio, anche quest'anno, sono diverse le iniziative pensate per ricordare il giudice Paolo Borsellino, ucciso nel 1992 in via d'Amelio insieme agli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi.

La manifestazione del Movimento Agende Rosse

Diverse le iniziative organizzate dal Movimento Agende Rosse. Questo il programma di martedì 19 luglio:

Ore 8/14 Via D’Amelio – Centro Studi Paolo e Rita Borsellino – “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter”;

Ore 14 Corteo Agende Rosse – Percorso: punto di ritrovo e partenza Via Cilea 95-97 (sotto casa del giudice Borsellino); Via Principe di Paternò, Via Libertà, Via Gregorio Ugdulena, Via E. De Amicis, Via Mario Rutelli, Via Giuseppe Alessi, Via Autonomia Siciliana, Via D’amelio Albero della Pace (Arrivo)

Ore 16 Via D’Amelio – “Il suono del Silenzio”: rappresentazione a cura del Centro Giovani di Cornaredo (Milano)

Ore 16.58 Via D’Amelio: Minuto di Silenzio; lettura poesia Giudice Paolo, Luca Franzetti esegue e commenta le sei suites per violoncello solo di Bach

Ore 20 Fiaccolata Forum 19 luglio – partenza piazza Vittorio Veneto, arrivo Via d’Amelio

Ore 21 Via D’Amelio – Forum 19 luglio, Intervento musicale: “Chitarre contro la mafia”.

Una corona d'alloro in Questura

Alle ore 10 sarà deposta una corona d’alloro da parte del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini - nella lapide che, all’interno dell’Ufficio Scorte della Questura di Palermo, ricorda il sacrificio dei Caduti della Polizia di Stato nelle stragi di Capaci e via D’Amelio.

La messa di Lorefice

Alle ore 11 in Cattedrale sarà celebrata una santa messa in suffragio del magistrato e degli agenti della scorta officiata dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice e dal cappellano provinciale della polizia di Stato, don Massimiliano Purpura, nella quale si raccoglieranno tutti i poliziotti di Palermo e le massime autorità.

"L'eredità dei giusti", spettacolo al Verdura

Nel 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio il Teatro Massimo di Palermo presenta, alle ore 21.15 al Teatro di Verdura, "Falcone e Borsellino. L’eredità dei giusti", un racconto in musica, canto, parole e immagini. Musiche originali di Marco Tutino, eseguite dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Massimo. Regia di Emanuela Giordano. Si tratta dell’atteso epilogo della stagione di opere, concerti e spettacoli, dedicata quest’anno a commemorare il trentennale delle stragi mafiose che sconvolsero la comunità cittadina e il Paese.

"Cenere", l'opera inchiesta di Gery Palazzotto

Sempre martedì 19 luglio, alle 21.10 in concomitanza con l’esecuzione dello spettacolo al Teatro di Verdura, andrà in onda su Sky Classica Hd, “Cenere”, l’opera-inchiesta di Gery Palazzotto, prodotta dal Teatro Massimo, che ripercorre proprio quei giorni drammatici della storia recente del nostro Paese che culminarono con le stragi del 23 maggio e del 19 luglio.

La mostra fotografica con l'archivio dell'Ansa

Sempre al Teatro di Verdura la mostra fotografica dell'Ansa, "L'eredità di Falcone e Borsellino", sarà esposta per la stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo, in occasione della presentazione dello spettacolo. La mostra, realizzata dieci anni fa e ora aggiornata, con i testi dei giornalisti Francesco Nuccio e Franco Nicastro e con le immagini dell'archivio Ansa, oltre a foto inedite dell'album di famiglia dei due magistrati, è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Pubblica Istruzione. Nel corso degli anni è stata ospitata tra l'altro alla Camera dei Deputati, al Parlamento Europeo di Bruxelles, all'Assemblea Regionale Siciliana e nei due aeroporti internazionali di Palermo e Catania.

Uno spettacolo racconta Emanuela Loi

All’Assemblea Regionale Siciliana sarà ospitato uno spettacolo teatrale dal titolo “Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino” interpretato dall’attrice Laura Mantovi, con la regia di Sara Poli, che racconta la storia della giovane poliziotta di origini sarde che perse la vita a soli 24 anni (unica donna delle forze dell’ordine che ha perso la vita per mano mafiosa) nel terribile attentato dell’estate del 1992. Nel corso della serata, la polizia di Stato ricorderà Emanuela Loi attraverso altre declinazioni artistiche: verrà infatti consegnato alla polizia di Stato un quadro donato dall’artista Daniela Volpi e dedicato ad Emanuela Loi

Nella parrocchia della Kalsa sulle orme di Paolo

La parrocchia di Santa Maria della Pietà alla Kalsa, guidata da don Giuseppe Di Giovanni, commemora il giudice Paolo Borsellino. L'iniziativa, dal titolo "Sulle orme di Paolo", è stata organizzata nella chiesa in cui Borsellino ha ricevuto il battesimo. Alle ore 18.40 si comincerà con il coro dei bambini del teatro dei ragazzi, diretto da Pia Tramontana. Alle 19.15 la proiezione del flm d'animazione "Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi". Alle 19.50 gli inteventi istituzionali e la lettura di poesia. A chiudere la serata, alle ore 21, il concerto di musica barocca.

Cosa nuova, lo speciale in onda su Sky Tg24

In onda alle 21 sul canale all news di Sky Tg24 "Cosa nuova". Dopo aver ricordato con testimonianze e racconti esclusivi le stragi di Capaci e via D’Amelio con “Attacco allo Stato”, il canale diretto da Giuseppe De Bellis torna a porre l’attenzione sulla mafia in un percorso di cambiamenti lungo decenni: da come ha modificato il suo modus operandi dalle ultime stragi del biennio 92/93 a quali sono le nuove fonti di guadagno. Durante lo speciale, curato da Max Giannantoni e condotto in studio da Fabio Vitale, anche Franco Gabrielli (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza nazionale) ha espresso la sua analisi sul fenomeno mafioso in evoluzione. Ad arricchire servizi e testimonianze ci saranno le interviste all’ex magistrato Roberto Scarpinato e al magistrato Gianfranco Donadio.