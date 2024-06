"Ustica, manca ancora un pezzo alla verità": a Bologna 8 appuntamenti per ricordare la strage

"Manca ancora un pezzo" alla verità sulla strage di Ustica. A corredo della frase un'immagine del relitto del Dc9 precipitato nel mar Mediterraneo con a bordo 81 passeggeri, a cui manca un pezzo della carlinga, come l'ultimo tassello di un puzzle. L'ultima domanda a cui rispondere, quella sulla nazionalità del missile che abbatté l'aereo civile in volo da Bologna a Palermo la notte del 27 giugno del 1980. Con questo manifesto e questa frase, Bologna si prepara a celebrare il 44esimo anniversario della strage che si consumò nei cieli italiani. Dal 27 giugno al 10 agosto, il parco della Zucca, che ospita il Museo per la memoria di Ustica con il relitto del volo Itavia trasformato in installazione pernenne da Christian Boltanski, sono in programma otto appuntamenti in cui giornalismo teatro, arte, poesia e danza si confrontano con la storia.

La prima a salire sul palco della commemorazioni è la giornalista Concita De Gregorio, alle 21 del 26 giugno, con "Sempre, ovunque con te mi troverai", a cui seguirà la videoinstallazione di Jacopo Rinaldi, realizzata in collaborazione con il Museo di arte moderna di Bologna, "Viaggio notturno per mare", costruita sulle immagini del relitto del DC-9 Itavia sul fondale marino girate nel 1987 durante la missione di recupero dei resti del velivolo, che consentirono al giudice Rosario Priore di scrivere la verità sulle cause del disastro aereo (il Dc-9 fu colpito per errore da un missile durante una battaglia aerea tra caccia nato e Mig libici). Il video sarà proiettato in alcuni luoghi della città, tra cui il Mambo, Bologna Welcome e le sedi Tper di via di Saliceto e via Lame, a partire dalle 20 del 27 giugno e per tutta la notte, e al termine dello spettacolo al Parco della Zucca

Sono immagini che destano emozioni", ammette la presidente dell'associazione dei partenti delle vittime della Strage, Daria Bonfietti. Protagonista il 4 luglio sarà Stefano Massini, con un testo sulla strage. Giovedì 11 luglio si esibirà il Pulse percussion duo di Mattia Grassi e Pierfrancesco Semeraro. Il 14 luglio, da un'idea di Oderso Rubini, sarà ascoltabile al Museo della memoria di Ustica, l'opera sonora '3D soundscape: la battaglia di Ustica', progetto musicale di Carlo Cialdo Capelli, una partitura polifonica realizzata a partire dalle voci degli 81 autoparlanti, uno per ogni vittima, che compongono l'installazione di Boltanski. Alla memoria del giornalista Andrea Purgatori, nel primo anniversario della sua scomparsa, il 19 luglio, è dedicato il concerto di Francesco Cafiso e Alessandro Lanzoni, organizzato in collaborazione con il Bologna Jazz Festival. Il danzatore e coreografo Virgilio Sieni è protagonista di "Esistense" il 24 luglio. La rassegna si chiude il 10 agosto con la serata poetica "La notte di San Lorenzo" con David Riondino e Monica Demuru. Per tutte la serate della rassegna le Cucine popolari prepareranno i 'piatti della solidarietà', mentre un bus Tper porterà nelle strade di Bologna l'immagine del manifesto della rassegna 'Attorno al museo'. Il 27 giugno si terrà la cerimonia di commemorazione in Consiglio comunale con il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e Bonfietti. "Bologna ha sostenuto le battaglie dell'associazione dei parenti delle vittime nel lavoro per trasformare questa in una città capace di memoria, ma anche capace di battersi per verità e giustizia. C'è metodo che si è affermato e ci rende orgogliosi", rivendica Lepore, presentando la rassegna