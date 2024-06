Strage di Ustica, dopo 44 anni un ex militare svela: "Mi fu detto di riferire che un radar era in manutenzione"

"Lo Stato Maggiore italiano mi ha chiesto di chiedere allo Stato Maggiore francese il rilevamento radar di quella notte, il colonnello francese mi ha detto che dal momento che la base di Solenzara era chiusa è stato comunicato allo Stato Maggiore italiano che il radar era in manutenzione" e "mi hanno detto di rispondere agli italiani che il radar era in manutenzione e punto". E' quanto afferma in relazione alla strage di Ustica, di cui giovedì prossimo, 27 giugno, ricorrerà il quarantaquattresimo anniversario, un ex addetto militare dell'ambasciata di Francia a Roma alla fine degli anni Ottanta.

La rivelazione - che apre una breccia molto importante nel "muro di gomma" che da oltre quattro decenni circonda la strage in cui persero la vita 81 persone - è contenuta in "Ustica - Una breccia nel muro" che andrà in onda domani (martedì 25 giugno) alle 21.20 su Raitre. Alcune anticipazione del programma di Massimo Giletti - tornato in Rai dopo una lunga stagione su La7 - sono state diffuse da alcuni quotidiani nazionali.

L'ex addetto militare dell'ambasciata di Francia a Roma dice che è avvenuto "tutto per telefono". Il radar, quindi, era fermo? "E' quello che mi è stato detto di riferire allo Stato Maggiore italiano ed è quello che ho fatto", risponde l'uomo. Se le sue affermazioni fossero vere potrebbero essere fondamentali per chiarire i contorni dell'inabissamento del Dc-9 dell'Itavia, partito con due ore di ritardo da Bologna e diretto a Palermo, dove non arrivò mai quella notte del 27 giugno del 1980.

"Purtroppo avviene tutto troppo tardi, ma chi finalmente ha voglia di raccontare il ruolo che ha avuto, visto che sono anche uomini delle istituzioni, farebbe solo il proprio dovere", afferma all'Adnkronos Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, alla luce delle anticipazioni. E in vista del triste anniversario, Bonfietti aggiunge: "Continuiamo a dire che manca un pezzo di verità perché manca solo l'autore materiale/gli autori dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace, come ci consegna nel 1999 un giudice della Repubblica ossia Rosario Priore nella sua ordinanza. Sono passati altri 25 anni, aspettiamo la possibilità di leggere tutta la verità sugli autori materiali".

Infine Bonfietti ricorda che "dopo 16 anni, la magistratura ha riaperto nel 2008 le indagini dopo le dichiarazioni di Cossiga ma ancora non sono concluse. Un'altra nostra richiesta, in questi giorni, è chiudere le indagini e consegnare le cose fatte finora: le parti devono conoscere e poter giudicare le attività svolte".

"Ancora una volta da un'inchiesta giornalistica sono emerse notizie che appaiono utili a fare piena luce sulla strage di Ustica. Lo abbiamo detto più volte e più volte abbiamo assunto iniziative parlamentari in merito: è fondamentale acquisire tutte le informazioni in loro possesso da Paesi amici dell'Italia. Emergono ora nuovi elementi che riguardano la Francia. Nei prossimi giorni chiederemo, con atti parlamentari, al Governo di mettere in campo una azione a livello internazionale in merito. Lo dobbiamo alle vittime ed ai loro famigliari. Lo dobbiamo alla nostra democrazia, perché la dignità dell'Italia richiede che si raggiunga la piena verità su quella che è stata una gravissima violazione della nostra sovranità nazionale". Così Andrea De Maria, deputato Pd e Walter Verini, senatore Pd, in una nota congiunta