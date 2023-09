Strage di Ustica, previsto vertice in Procura a Roma: si valuta se sentire Giuliano Amato

E' previsto un vertice in Procura a Roma per la prossima settimana con l'obiettivo di fare il punto sull’inchiesta sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. Con il procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Michele Prestipino e il pm Erminio Amelio, si apprende da fonti della Procura (riportate da Adnkronos), si cercherà di valutare eventuali spazi di manovra nell’indagine bis aperta a piazzale Clodio e anche l’opportunità di sentire l’ex premier Giuliano Amato alla luce delle sue ultime dichiarazioni.

A caldo la premier Giorgia Meloni aveva invitato Amato a "mettere a disposizione della magistratura e del parlamento eventuali elementi, oltre alle deduzioni". "La parole di Amato su Ustica - ha aggiunto Meloni - sono importanti e meritano attenzione. Il presidente Amato precisa però che sono frutto di personali deduzioni. Premesso che nessun atto riguardante la tragedia del Dc9 è coperto da segreto di Stato, e che nel corso dei decenni è stato svolto dall'autorità giudiziaria e dalle commissioni parlamentari di inchiesta un lungo lavoro, chiedo ad Amato di sapere se, oltre alle deduzioni, sia in possesso di elementi che permettano di tornare sulle conclusioni della magistratura e del Parlamento, e di metterli eventualmente a disposizione, perché il governo possa compiere tutti i passi eventuali e conseguenti".

Amato, in un'intervista a La Repubblica, aveva detto che il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. "La versione più credibile - queste le parole di Amato - è quella della responsabilità dell'aeronautica francese, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. E il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico: l'esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario. Gheddafi fu avvertito del pericolo e non salì sul suo aereo. E il missile sganciato contro il Mig libico finì per colpire il Dc9 dell'Itavia che si inabissò con dentro ottantuno innocenti. La Francia su questo non ha mai fatto luce. Adesso l'Eliseo può lavare l'onta che pesa su Parigi".

Dichiarazioni giunte come un fulmine a ciel sereno, perché lontane dall'anniversario (sono passati già più di due mesi dal 43esimo anno di commemorazione delle vittime) ma soprattutto perché sganciate da elementi di novità. Si tratta infatti della riproposizione di una tesi già esposta dall'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 2008. Nonostante ciò l'argomento è tornato di attualità, creando non poco fermento nel mondo politico e mettendo in difficoltà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei suoi rapporti diplomatici con la Francia.