La strage dimenticata di Portella della Paglia, dopo 74 anni una targa per i 5 poliziotti uccisi dalla banda Giuliano

Era la sera del 2 luglio 1949 quando gli uomini della banda Giuliano assaltarono un autocarro del reparto autonomo guardie di Pubblica sicurezza che da San Giuseppe Jato si dirigeva a Palermo. Persero la vita cinque poliziotti: Carmelo Agnone (28 anni), Michele Marinaro (26 anni), Carmelo Lentini (23 anni), Candeloro Catanese (29 anni) e Quinto Reda (27 anni). I loro nomi per anni sono stati tra quelli messi un po' da parte, ricordati solo dai familiari.

Oggi, nel 74esimo anniversario della strage di Portella della Paglia, la questura di Palermo ed il Comune di Monreale, insieme al presidio Libera della Valle dello Jato, hanno scoperto una targa commmorativa all’altezza del chilometro 7 della Sp 20. E' qui che la camionetta Fiat 1100 del reparto autonomo guardie di Pubblica sicurezza, con a bordo 8 agenti, fu investita da raffiche di mitra e lanci di bombe a mano.

I poliziotti risposero al fuoco mettendo in fuga i banditi. Le indagini non accertarono se si trattò di un agguato per pura coincidenza o fu pianificato. La camionetta trasportava il commissario Mariano Lando, che dirigeva l'ufficio e che, appena un'ora prima, era stato convocato a Palermo. Per anni la strage di Portella della Paglia è stata dimenticata. L'impegno sul fronte della memoria portato avanti dall'associazione Libera già dal 2016, attraverso varie commemorazioni, oggi ha trovato un suggello istituzionale.