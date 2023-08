I 7 carabinieri uccisi dalla bomba di Giuliano, 74 anni fa la strage di Passo di Rigano

Sono passati 74 anni dalla strage di Passo di Rigano in cui morirono 7 carabinieri. I militari dell'Arma sono stati ricordati oggi con una cerimonia di commemorazione sul luogo dell'attentato.

La strage di Passo di Rigano, come avvenne

Correva l’anno 1949 quando il 19 agosto, alle 18, la banda di Salvatore Giuliano assaltò con bombe a mano e raffiche di mitra la caserma di Bellolampo. I carabinieri in servizio respinsero l’assalto e lanciarono l’allarme. Subito partirono da Palermo i rinforzi a bordo di camionette. Giunti a Bellolampo effettuarono il rastrellamento dell’area in condizioni difficili sia per l’aspra orografia del terreno sia per l’orario notturno. Visto l’esito negativo, verso le 21 si avvirono per far rientro nelle proprie caserme. Ma intorno alle 21:30, a Passo di Rigano, l’ultimo autocarro della colonna fu investito in pieno dalla deflagrazione di una mina tirata da un filo. La bomba investi il mezzo, con a bordo 18 carabinieri, di una colonna composta da 5 autocarri pesanti e da due autoblindo che trasportavano complessivamente 60 unità del “XII battaglione mobile carabinieri” di Palermo.

Le vittime dell'attentato

Morirono i carabinieri Giovan Battista Aloe, Armando Loddo, Sergio Mancini, Pasquale Marcone, Gabriele Palandrani, Antonio Pubusa e Ilario Russo. I resti straziati dei corpi dei sette militari vennero ritrovati nel raggio di un centinaio di metri. Altri furono gravemente feriti, tra loro il tenente Ignazio Milillo, comandante della seconda compagnia del battaglione mobile.

La stele in memoria dei caduti

Sulla piazzetta ricavata dall’incrocio delle odierne via Evangelista Di Blasi e via Ruggeri, luogo della strage di Passo di Rigano, nel settembre del 1992, su iniziativa del Comune di Palermo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stata eretta una stele in memoria dei caduti. La scultura è opera dell’artista Biagio Governali.

Il settantaquattresimo anniversario

Questa mattina alle 9:30, sul luogo dell’eccidio, alla presenza del gonfalone della città di Palermo decorato di medaglia d’oro al valor militare, Andrea Desideri, comandante del 12° reggimento carabinieri Sicilia, Anna Aurora Colosimo, vice prefetto vicario, l'assessore Sabrina Figuccia, in rappresentanza del sindaco Roberto Lagalla, Rosario Castello, comandante della legione carabinieri Sicilia, hanno deposto una corona d’alloro al xippo commemorativo in onore dei caduti. Nelle fasi della cerimonia è stato ricordato il sacrificio dei carabinieri caduti in servizio, ai quali il 27 aprile 2017 è stata tributata la medaglia d’oro al merito civile "alla memoria".