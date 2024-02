Dalla figlia rimasta per ore con i fratelli morti al ruolo dei complici, tutti i punti oscuri del massacro di Altavilla

E' stato un massacro, questo è uno dei pochi dati certi sulla strage di Altavilla Milicia, dove la furia assassina e "religiosa" di Giovanni Barreca, un operaio di 54 anni, con l'aiuto di una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, ha sterminato la moglie Antonella Salamone e due dei suoi figli, Kevin e Emanuel, di 16 e 5 anni, risparmiando soltanto un'altra figlia, di 17 anni, rimasta per ore nella stessa stanza in cui giacevano i cadaveri dei suoi fratelli. Per il resto, invece, sono ancora tanti i punti oscuri che la Procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, dovrà chiarire nelle prossime ore, anche ricorrendo a particolari accertamenti.

Se si sa con certezza che Barreca, alle 3 di domenica, ha chiamato i carabinieri per farsi arrestare a Casteldaccia, è tutt'altro che definito l'orario in cui sono stati commessi gli omicidi. E soltanto con l'autopsia, che sarà eseguita in questi giorni, si potrà chiarire questo punto. Antonella Salamone potrebbe essere stata uccisa giorni fa ed è stata bruciata in un terreno vicino alla villetta di famiglia, dove il suo cadavere è stato trovato dai militari. Per quanto riguarda i figli, invece, sul loro corpo ci sarebbero segni di sevizie, il più grande sarebbe stato strangolato con una catena, e potrebbero essere stati ammazzati anche prima di venerdì. Cosa che apre un altro macabro capitolo: la sorella più grande, che ora si trova in una comunità protetta, all'arrivo dei carabinieri, dopo la telefonata di Barreca, era nella stessa stanza dei fratelli morti, in stato confusionale, e lì sarebbe quindi rimasta per ore ed ore.

E questo è un altro punto da chiarire: perché la ragazza è stata risparmiata? Cosa ha visto - è stata lei a dire che svegliatasi nel cuore della notte avrebbe sentito suo padre parlare di presenze demoniache in casa - cosa sa? Così come - anche alla luce del riserbo mantenuto sia dalla Procura che dal Comando provinciale dei carabinieri - bisognerà capire il ruolo della coppia di presunti complici. Per loro la contestazione è di concorso in triplice omicidio e, secondo gli inquirenti, i due avrebbero istigato Barreca a sbarazzarsi di quasi tutta la sua famiglia per liberarsi dal demonio.

Dai loro profili social emerge certamente per Carandente una forma di fanatismo religioso, con continui post sulla grandezza di Dio e la necessità di credere; per quanto riguarda la donna, si evince che fosse più che altro dedita alla vendita di prodotti cosmetici, pillole di vario genere e rimedi "miracolosi". Allo stato si tenderebbe poi a escludere un collegamento con altre persone: i tre, cioè, avrebbero agito di concerto ma non sotto la spinta di un gruppo "spirituale" più vasto o di una setta. Così come al momento si tende a escludere che dietro alla follia che si è consumata in quella villetta possano esserci anche risvolti economici.