La strage di Altavilla e la chiamata farneticante di Barreca al 112: "Ho fatto la volontà di Dio..."

E' mezzanotte e 37 di domenica 11 febbraio quando Giovanni Barrecca chiama il 112 e dice: "Buonasera, mi devo consegnare, perché... pure che ve lo dico non ci credete, ve lo dico lo stesso, poi come volete fare... credere non credere... Quando uno vuole fare la volontà di Dio gli spiriti si ribellanno... Mia moglie era posseduta... in pratica era morta mia moglie... Mi senti?". Così inizia il suo racconto farneticante, in cui ripeterà più volte di "voler fare la volontà di Dio", quindi "le cose giuste", ovvero "vivere e amare il prossimo come te stesso". L'uomo, secondo la Procura di Termini, in quel momento ha da poche ore sterminato, tra torture e sevizie, quasi tutta la sua famiglia, che credeva posseduta dal demonio.

Barreca si trova a Casteldaccia, lo dice ai carabinieri perché vadano a prenderlo, ed è lì perché a fermare la macchina su cui si trova - così dice - sono stati sempre quegli "spiriti". Soltanto verso la fine della chiamata inizia a piangere e afferma di aver lasciato "mia figlia ed era posseduta, a mio figlio il piccolo morto". Il contenuto della telefonata, letta come una confessione dagli inquirenti, è riportato nell'ordinanza di custodia cautelare con cui il gip di Termini Imerese, Valeri Gioeli, ha dispoto il carcere per Barreca, ma anche per Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia di palermitani che avrebbe officiato un violentissimo rito di esorcismo, al culmine del quale sono morti la moglie di Barreca, Antonella Salamone, ed i figli più piccoli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni.

"Sono in campagna - dice ancora Barreca al 112 - e forse c'ho un'unica speranza, mia figlia perché ho dovuto scappare, perché io credo in Dio... Ho dovuto scappare perché i demoni mi stavano mangiando pure a me... e la macchina, siccome io voglio fare la volontà di Dio, gli spiriti mi hanno bloccato pure la macchina e sono qua a Casteldaccia, diciamo uscendo dall'autostrada, verso andare dentro Casteldaccia... La strada che va sopra Casteldaccia, io sono lì all'incrocio... Ci sono io che mi devo consegnare...".

E poi prosegue in modo confuso: "Perché c'ho mio figlio... a due morti, una l'ho lasciata lì perché è dovuto scappare perché si stavano... Aspetta - dice poi all'operatore - gli voglio dire che il mondo spirituale non è come quello carnale, capito? E quello che gli voglio dire io... io voglio fare la volontà di Dio... La volontà di Dio è fare le cose giuste... Vivere e amare il prossimo come te stesso... Io ho chiamato e mi hanno dato qua la cosa a Casteldaccia... Gli spiriti mi hanno bloccato pure la macchina addirittura perché non vogliono che vado avanti a fare la volontà di Dio... E quindi mi hanno lasciato a piedi qua, a Casteldaccia... Sono dovuto scappare - dice infine piangendo - ho lasciato a mia figlia ed era posseduta, a mio figlio il piccolo morto...".