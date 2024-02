Strage di Altavilla, il fratello della donna uccisa: "Quei due si sono infilati in casa per togliere gli spiriti maligni"

Mentre si attende che in queste ore venga fissata l'udienza di convalida dei fermi, l'avvocato Giancarlo Barracato, che assiste d'ufficio Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e due dei suoi figli in preda ad un delirio religioso ad Altavilla Milicia, non ha ancora avuto modo di incontrare l'indagato, che si trova in carcere. Il legale della coppia, che avrebbe istigato Barreca a "liberarsi dal demonio" e partecipato al triplice delitto, Sergio Sparti, ha invece fatto visita ai due, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che si sarebbero professati innocenti. Intanto il fratello della donna uccisa, Antonella Salamone, lancia accuse pesanti proprio nei loro confronti ed esclude che il cognato possa "essere pazzo".

La Procura di Termini Imerese, che sta indagando sul caso in cui restano ancora tanti punti oscuri da chiarire, ha proceduto in una maniera naturalmente lecita, ma un po' insolita: Barreca, che domenica alle 3 ha chiamato i carabinieri dicendo di aver ammazzato quasi tutta la sua famiglia (è stata risparmiata solo la figlia più grande, di 17 anni), è stato poi sentito dai pm. Non con un formale interrogatorio alla presenza di un avvocato, ma rendendo dichiarazioni spontanee che, in un futuro processo, saranno per questo inutilizzabili. La coppia, come ha spiegato l'avvocato, "non è stata interrogata, è rimasta per ore in caserma". Ai due gli investigatori sarebbero arrivati attraverso una serie di messaggi trovati sul cellulare di Barreca.

A lanciare gravi accuse contro Carandente e Fina è Calogero Salamone, fratello della vittima: "Mia sorella ha detto che queste due persone sono entrate nella loro famiglia e dicevano che i demoni erano dentro mia sorella e mio nipote e praticamente dovevano essere bruciati e sepolti i demoni. Noi - ha spiegato in un'intervista alla Rai - pensavamo che parlassero in modo figurato, ma cercavamo di dire a nostra sorella di mandare via queste persone". E ha aggiunto riferendosi al cognato, Barreca: "Quello che li teneva in casa era lui. Loro si sono infilati in casa e gli hanno detto che dovevano dormire lì per togliere gli spiriti maligni".

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato Barreca a contattare i due, che per la Procura sarebbero fanatici religiosi, per essere "liberato dal demonio". Il fratello di Antonella Salamone ha poi spiegato: "Abbiamo detto a mia sorella di andare via, di ritornare su (a Novara, dove la famiglia viveva fino a 5 anni fa, ndr) ma lei non riusciva a partire perché i miei nipoti erano abituati qua. Io li amavo mia sorella e i miei nipoti...", ha detto l'uomo tra le lacrime. E infine ha puntualizzato, parlando ancora di Barreca: "Lui non ha problemi psichici, è sano di mente, che non passi questa versione perché ha sempre imbrogliato sulle cose".