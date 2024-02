Strage di Altavilla, i segreti della diciassettenne arrestata: "Non dice tutta la verità"

Nasconde molte cose, la diciassettenne arrestata per aver torturato ed ucciso la madre e i due fratelli più piccoli durante un atroce rito per "liberarli dai demoni". La ragazza, dopo essersi presentata come vittima, costretta ad assistere alle terribili sevizie inflitte ai suoi cari dal padre, Giovanni Barreca, e da una coppia di "santoni" palermitani, Massimo Carandente e Sabrina Fina, ha poi ammesso le sue responsabilità, confessando di aver partecipato con ferocia a quel presunto esorcismo. Ma non dice tutto, ne sono convinti gli investigatori: nel suo racconto ci sono dei buchi neri e delle cose che non stanno in piedi.

L'incontro in carcere tra la coppia e il nuovo avvocato

Nei prossimi giorni l'indagata sarà risentita dalla Procura per i minorenni, guidata da Claudia Caramanna, mentre finora non è dato conoscere la versione dei due che accusa: Carandente e Fina sono infatti rimasti in silenzio davanti al gip e poi anche senza avvocato, dopo la rinuncia di quelli che gli erano stati assegnati d'ufficio. Ora hanno un nuovo legale, Marco Rocca del Foro di Crotone, che li ha incontrati questa mattina in carcere: "Un delitto raccapricciante - ha dichiarato - ma non mi sono ancora fatto un'idea, voglio prima parlare con i miei assistiti. Sono qui per capire come siano andate le cose. Voglio guardarli negli occhi, finora ho letto soltanto l'ordinanza. L'appartenenza a una setta? Per il momento non ho contezza di questo".

I punti che non tornano

Ciò che desta sospetto nel racconto della giovane è che, nonostante descriva con "dovizia di particolari" le torture inflitte alla mamma, Antonella Salamone, e ai fratelli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, afferma che in più momenti si è "addormentata". Difficile credere che in quella confusione questo possa essere accaduto davvero. Non solo. Non spiega perché ad un certo punto il rito si sia interrotto, risparmiando proprio lei peraltro. Non dice perché suo padre - che chiamerà poi i carabinieri per costituirsi a Casteldaccia alle 3 di domenica 11 febbraio - si sia allontanato dalla villetta di Altavilla Milicia, né come e quando la coppia di palermitani sia andata via.

Il cellulare e la benda

Anche se inizialmente gli inquirenti avevano riferito di aver trovato la ragazza "in stato confusionale", hanno poi ammesso di averla invece trovata mentre dormiva nella sua camera, con in quelle vicine i cadaveri martoriati dei suoi fratelli e dopo aver partecipato alle torture inflitte alla madre, nonché alla sua sepoltura e all'incendio del suo corpo. Avrebbe potuto andare via ben prima, lanciare l'allarme, così come - e questo l'indagata lo ammette - avrebbe avuto sempre a disposizione il suo telefonino, tanto da aver comunicato con una compagna di scuola durante il rito e fino all'8 febbraio, ma non per chiamare i carabinieri come le avrebbe chiesto implorandola la madre durante le atroci sofferenze che pativa. Un telefonino che non è stato ritrovato e che - a dire della giovane - le sarebbe stato sottratto da Carandente e Fina prima di andare via. Sostiene pure di essere stata bendata a un certo punto, ma avrebbe comunque avuto sempre le mani libere. Insomma, nella sua versione - che mira chiaramente a proteggere in qualche modo se stessa e suo padre, addossando il grosso delle colpe alla coppia di palermitani - ci sono delle cose che non tornano e che dovranno essere chiarite.

"A un certo punto tutti sono andati via"

La diciassettenne ha raccontato al gip del tribunale per i minorenni, Alessandra Puglisi, che sarebbe stata "spaventata perché Carandente aveva iniziato a fare delle domande anche a lei", ma che "a un certo punto tutti se n'erano andati", quindi "si era chiusa a chiave in camera e si era addormentata". Ha poi ribadito che i due palermitani "si erano accaniti anche su di lei, facendole delle domande per vedere se fosse anche lei un demone" e avrebbe sentito che, andando via, "avevano raccomandato al padre di chiamare la polizia e di accusare" proprio lei".

Per il giudice "non emergono elementi che inducano a concludere per una incapacità della minore di comprendere il disvalore del fatto o di determinarsi diversamente" ed è "ben consapevole dell'evidente disvalore del delitto commesso e delle sue valenze morali prima che giuridiche" ed ha mostrato "di aderire pienamente alle scelte omicide dei correi". E rimarca nell'ordinanza che "mentre i suoi congiunti erano inermi" l'indagata "non ha accolto le loro richieste di aiuto e non ha provato pietà per la loro sorte". Infine "colpisce la circostanza che l'indagata si sia messa a dormire dopo la terribile morte dei fratelli e aver partecipato anche alla soppressione del cadavere della madre".