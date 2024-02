La misteriosa chiesa di Termini e gli altri "fratelli di fede": cosa si nasconde dietro l'esorcismo di Altavilla

Se quanto accaduto all'interno della villetta di Altavilla Milicia sembra ormai piuttosto chiaro - resta da capire, attraverso le autopsie, la dinamica e la tempistica del triplice omicidio - ora le indagini dei carabinieri sono volte anche ad appurare se dietro al macabro rito officiato da una coppia di palermitani, Massimo Carandente e Sabrina Fina, ci sia dell'altro, cioè un'organizzazione più vasta e certamente pericolosa. Finora i legami con una setta o qualcosa di simile sono stati esclusi, ma alcuni elementi riferiti agli inquirenti dalla diciassettenne arrestata assieme ai due e al padre, Giovanni Barreca, per le sevizie e l'uccisione di sua madre, Antonella Salamone, e dei fratelli, Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni, potrebbero aprire altri scenari.

La "chiesa" di Termini e "l'estensione criminale più ampia"

"Massimo e Sabrina ci avevano detto che domenica saremmo dovuti andare nella loro chiesa per testimoniare, credo che la chiesa sia a Termini Imerese". Così ha detto la giovane, precisando che forse non si trattava proprio di una chiesa in senso stretto. In casa della coppia, in via dell'Arancio, a Sferracavallo, sarebbe stato trovato molto materiale a sfondo religioso e basta dare un'occhiata al profilo Facebook di Carandente per vedere che i suoi post sono tutti su Dio, anche con dei riferimenti alla necessità di scacciare Satana. Oltre 3.500 "amici" virtuali e tantissime persone che commentano semplicemente con un "amen". Per questo anche il gip Valeria Goieli, che ha disposto il carcere per la coppia e Barreca, scrive nella sua ordinanza che "la vicenda sembra allo stato avere una connotazione ed estensione criminale anche più ampia".

Il "santone": "Ci sono altri fratelli di fede..."

Al momento del suo fermo, domenica 11 febbraio, Carandente avrebbe detto ai carabinieri "di avere altri fratelli di fede, i quali non si sono impegnati se non riunendosi in preghiera". Il gip sostiene che "i due (Carandente e Fina, ndr) risultano inseriti in un nucleo religioso più ampio, al quale era stata rappresentata la situazione del nucleo famigliare preso di mira (cioè i Barreca, ndr)". Chi aveva segnalato i problemi dei Barreca e in quale circostanza? La diciassettenne ha raccontato che conosceva Carandente attraverso sua madre, che a sua volta era entrata in contatto con lui proprio sui social. Chi nella famiglia ha deciso di contattarli e come è maturata la convinzione assurda che in quella casa ci fossero presenze demoniache e che servisse un esorcismo?

Sono tutti pazzi?

Leggendo gli atti relativi alle indagini davvero ci si trova a fare i conti con una storia incredibile, per i suoi risvolti atroci e crudeli, ma anche per la ferma convinzione che tutte le persone coinvolte, vittime e carnefici, sembravano avere nella correttezza di quelle pratiche sadiche volte ad allontanare inesistenti spiriti maligni. Si potrebbe parlare di follia, tanto che l'avvocato di Giovanni Barreca, Giancarlo Barracato, sta valutando di chiedere una perizia psichiatrica per il suo assistito. Per il giudice, però, tutti avrebbero agito con lucidità e non in preda ad una qualche forma di pazzia che, sul piano giudiziario, può trasformarsi in un proscioglimento.

Il gip: "Delirio mistico, ma erano consapevoli dei loro gesti"

"Hanno agito in preda ad una forma di delirio mistico - scrive infatti il gip - ritenendo di agire in esecuzione della volontà di Dio per allontanare i demoni presenti all'interno del nucleo famigliare. Tale forma di delirio non può ritenersi però in alcun modo un frangente di estemporanea perdita di controllo, in quanto la loro ferma convinzione ha portato i tre correi a riunirsi per giorni all'interno dell'abitazione dei Barreca ponendo in essere diversi agiti criminosi ai danni delle stesse vittime, prima di decidere consapevolmente di cagionare la morte in modo particolarmente efferato. Il corpo di Antonella Salamone - rimarca - veniva addirittura dato alle fiamme ed il suo cadavere veniva occultato dagli stessi indagati, alla presenza dei tre figli della stessa, i quali sono stati costretti a presenziare a tali atroci gesti ai danni della loro madre".