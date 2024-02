I tre indagati per il triplice omicidio di Altavilla restano tutti in carcere

Il gip di Termini Imerese, non ravvisando il pericolo di fuga, non ha convalidato il fermo di Giovanni Barreca, l'uomo che ha confessato di aver ucciso la moglie, Antonella Salamone, e i figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, per "liberarli dal demonio", ma ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Convalidati invece i fermi della coppia palermitana, composta da Massimo Carandente e Sabrina Fina, che avrebbe istigato l'uomo a commettere il triplice omicidio e vi avrebbe anche partecipato: restano in carcere anche loro.

Secondo la ricostruzione della Procura, Barreca avrebbe ucciso quasi tutta la sua famiglia in preda ad una forma di fanatismo religioso. Sarebbe stata la coppia - che si professa innocente - a convincerlo che i suoi affetti più cari fossero posseduti dal "Male". La moglie è stata bruciata in un terreno vicino alla villetta di Altavilla Milicia dove è avvenuto il massacro, i figli sarebbero stati prima seviziati e poi soffocati, il più grande con una catena. Unica sopravvissuta un'altra figlia di 17 anni che, dopo essere rimasta per ore nella stessa stanza in cui giacevano i cadaveri dei fratelli, si trova ora in una comunità protetta.