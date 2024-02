Strage di Altavilla, fermata anche la figlia di 17 anni: è accusata di concorso in omicidio

E' stata fermata anche l'unica sopravvissuta alla strage di Altavilla Milicia, la figlia diciassettenne di Giovanni Barreca, con l'accusa di concorso in omicidio. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dalla Procura dei minorenni, dopo che quella ordinaria aveva trasmesso gli atti: avrebbe partecipato anche lei alle torture e sevizie inflitte non solo alla madre, Antonella Salamone, ma anche ai fratelli più piccoli, Kevin ed Emanuel, 16 e 5 anni, durante un rito per liberarsi di "presenze demoniache", che sarebbe iniziato almeno un mese fa e culminato nei delitti.

Il fermo risale in realtà al 14 febbraio e oggi è arrivata la convalida del gip, che ha disposto il carcere per la minorenne, che avrebbe fornito un racconto dettagliato di quanto accaduto nella villetta degli orrori. Avrebbe ammesso anche le sue responsabilità e riferito delle sevizie che anche lei avrebbe inflitto ai fratelli e alla madre, delle sofferenze patite e della loro terribile agonia. Avrebbe anche svelato come la mamma è stata bruciata e sepolta in un terreno vicino all'abitazione. La giovane avrebbe inoltre spigato che "da anni" nella sua casa vi sarebbero stati dei "demoni" che avrebbero determinato una serie di problemi alla famiglia e che sarebbe stato necessario scacciarli soprattutto dalla madre e da uno dei fratelli, il più piccolo, particolarmente legato alla donna.

La Procura: "Le torture duravano da un mese, ha partecipato anche la figlia sopravvissuta"

La ragazza, che è rimasta per oltre 36 ore con i cadaveri dei fratelli ed è stata trovata dai carabinieri nella villetta di Altavilla in stato di choc, dopo che il padre, alle 3 di domenica scorsa aveva chiamato i militari per costituirsi a Casteldaccia, avrebbe partecipato attivamente alle indagini e fornito indicazioni utili alla ricostruzione dei fatti. Sarebbero però emerse anche responsabilità a suo carico.

Tutta la famiglia Barreca, secondo la Procura di Termini Imerese, avrebbe subito il peso del fanatismo religioso del padre. In tutti ci sarebbe stata la convinzione che in quella casa, ma anche in loro stessi, vi fossero presenze demoniache e malefiche, di cui occorreva liberarsi. E, proprio per "purificarsi", Barreca avrebbe contattato la coppia palermitana, composta da Massimo Carandente e Sabrina Fina, finiti in carcere anche loro, che avrebbero guidato i riti, culminati in terribili torture fisiche tra giovedì 8 e sabato 11.