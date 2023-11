Marco Intravaia ricorda il padre morto a Nassiriya: "Un esempio, lo Stato ci deve giustizia e riconoscenza"

Nel ventennale della strage di Nassiriya in cui persero la vita 28 italiani, di cui 17 militari, è stato ricordato anche il vicebrigadiere Domenico Intravaia, originario di Monreale. E accanto alle cerimonie istituzionali, il figlio della vittima, Marco Intravaia, oggi deputato regionale e presidente del Consiglio comunale della città normanna, vuole ricordare suo padre e quell'esperienza tragica e carica di dolore. E lancia un appello al presidente della Repubblica e del Consiglio, nonché al ministro della Difesa perché venga concessa la Medaglia d'Oro al valore militare alla memoria dei Caduti e chiede anche giustizia.

"Voglio ringraziare – dice Marco Intravaia – di vero cuore i presidenti della Regione Renato Schifani e dell'Ars Gaetano Galvagno per avere voluto le manifestazioni in occasione del ventennale della strage e aver testimoniato con la loro presenza la vicinanza a noi familiari e alla Sicilia tutta, che ha pagato un alto tributo di sangue. Sono trascorsi venti anni da quel maledetto 12 novembre che ha portato via mio padre - afferma - ma il ricordo di quella giornata resta indelebile nella mia memoria".

"Ero a scuola, al liceo - ricorda Intravaia - e alla mia compagna di banco arrivò un messaggio che la informava di un attentato al contingente italiano. Chiamai casa molto preoccupato e non mi rispose mia madre ma un parente, mi resi conto subito di quello che era accaduto. Vennero a prendermi e trovai a casa i colleghi e i compagni di papà. In un primo momento era come vivere la vita di un altro, ma ho dovuto realizzare in fretta: ero un ragazzo spensierato e mi sono ritrovato adulto di colpo. Sapevo che da quel momento mi sarei dovuto occupare io di mia madre e di mia sorella".

"Non è stato facile rialzarmi - prosegue Intravaia - e papà mi è mancato e mi manca sempre. Ho dovuto affrontare da solo le tappe più importanti della mia vita, sono diventato due volte padre e continuo ad essere guidato dal suo esempio. È assente nel corpo ma è una presenza costante nelle nostre vite. Questi sono stati anni durissimi per la mia famiglia, ma sempre vissuti con dignità e tanto orgoglio". Poi ricorda proprio il padre: "Era un papà affettuoso, allegro e disponibile, amava il suo lavoro, la divisa che indossava e servire il suo Paese con umiltà e senso del dovere. Mi sarei voluto arruolare anche io, ma non ho voluto lasciare da sole mia madre e mia sorella. Ho capito presto che si può servire la Patria in tanti modi, io lo faccio attraverso la politica intesa come attività messa a disposizione della collettività".

"Mi sento comunque parte della grande famiglia dell’Arma - aggiunge - e conservo dentro di me la frase del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: 'Gli alamari sono cuciti sulla pelle' e così me li sento io. Sono orgoglioso di essere figlio di un vero servitore dello Stato che mi ha insegnato a credere nei valori costituzionali, nelle istituzioni e ad amarle. Papà ha servito la nazione fino all'estremo sacrificio, consapevole del pericolo, praticamente certo di potere morire da un momento all'altro. Non è la morte che lo ha reso un degno servitore dello Stato, ma è il coraggio con cui ha affrontato la sua ultima missione, con cui ha ubbidito agli ordini superiori con cui, nonostante tutto, è rimasto in silenzio a servire l'Italia fino alla fine, fino all'estremo sacrificio consapevole del pericolo. Oggi quei valori che mi ha insegnato mi consentono di servire con onestà e amore la nostra terra nel ruolo di parlamentare. Adesso vivo la sfida di un padre che tenta di trasmettere quei valori ai suoi nipoti i quali, come noi, sono e saranno sempre più orgogliosi del nonno".

"Da allora - spiega ancora Intravaia - i momenti difficili e dolorosi sono stati tanti e non soltanto legati alla mia crescita personale. È una ferita aperta il mancato conferimento della Medaglia d'Oro al valore militare alla memoria per 17 militari italiani appartenenti all'Arma e all'esercito che facevano parte della memoria 'Antica Babilonia'. Tutti erano a conoscenza dei rischi che correvano ma sono rimasti sul posto, per difendere l'Occidente dal terrorismo, tenere alti i valori della pace, della bandiera e della Repubblica italiana presso quel popolo sfortunato e distrutto dalla guerra"

Da qui l'appello: "Insieme agli altri familiari lanciamo un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Difesa Guido Crosetto affinché sia concessa la più alta onorificenza per un militare. Un altro nervo scoperto è la vicenda giudiziaria che non ha ancora fatto luce sulle responsabilità dei vertici militari che ignorarono le informative dei servizi segreti rispetto ai rischi della missione. L'allora generale dell'esercito Bruno Stano è stato condannato in Cassazione per non avere attivato tutte le procedure di sicurezza che avrebbero ridotto l'entità della strage. È grande il rammarico per avere avuto in quella sede lo Stato contro, attraverso l'Avvocatura che ha difeso e difende l'imputato e il ministero della Difesa, che ha provato e prova a negare tutte le evidenze e le responsabilità emerse e conclamate. Noi familiari, ma anche l'intero Paese, abbiamo bisogno di verità sulla più grande strage di militari del dopoguerra, morti per assicurare la pace e la convivenza civile internazionale".

Infine conclude: "Oggi posso dire con serenità di non odiare nessuno. I terroristi che erano rimasti in vita hanno pagato con la condanna a morte in Iraq. Non odio lo Stato per essersi schierato contro di noi e contro una verità che all'inizio provò ad insabbiare. Lo Stato ha una sua sacralità e se penso ad esso penso a mio padre. Sono amareggiato dal comportamento di alcuni uomini che rappresentano lo Stato, ma ognuno vive di proprie sensibilità e di visioni soggettive... E papà con il suo esempio silenzioso mi ha insegnato ad accettare anche tutto ciò...".