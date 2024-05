Il buio sulla strage di Montagna Longa: dopo 52 anni ancora nessuna verità per le 115 vittime

Una palla di fuoco che squarcia il buio, dilaniando i corpi di 115 persone. E ancora oggi, 52 anni dopo, quella strage resta inghiottita dalla notte perché non si è riusciti a fare realmente luce su uno dei più gravi disastri aerei italiani, quello di Montagna Longa, avvenuto alle 22.20 del 5 maggio 1972. Si è parlato "ufficialmente" di errore umano, di attentato e anche di complotti dietro a quello che i famigliari delle vittime continuano a non ritenere un semplice incidente, chiedendo - indefesse - giustizia e verità.

I passeggeri illustri e il comandante esperto

Sul volo AZ112 dell'Alitalia, a bordo di un Dc8 proveniente da Roma e partito con 25 minuti di ritardo, a tre giorni dalle elezioni politiche, viaggiano 108 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. Tra di loro ci sono anche persone note, come il sostituto procuratore generale di Palermo, Ignazio Alcamo, il comandante della guardia di finanza del capoluogo, Antonio Fontanelli, la segretaria di redazione del quotidiano L'Ora, Angela Fais, e pure il regista Franco Indovina. Le condizioni sono ottimali, non c'è vento e il comandante Roberto Bartoli conosce bene la particolare conformazione dell'aeroporto di Punta Raisi. Non lontano dallo scalo, però, tra Cinisi e Carini, l'aereo si schianta a 935 metri d'altezza contro la montagna. A ricordarlo in quel punto oggi c'è una croce.

L'errore umano e la pista della bomba a bordo

Cosa sia successo davvero, tuttavia, non è affatto chiaro. Si fece subito strada la pista dell'errore umano però. Una commissione nominata dall'allora ministro dei Trasporti (e futuro presidente della Repubblica) Oscar Luigi Scalfaro, in appena 15 giorni, concluse le sue verifiche e, così come stabilito poi anche dal tribunale di Catania, nel 1984, la verità "ufficiale" è proprio quella di un "verosimile" errore umano, di cui però non sono mai state chiarite le cause e la dinamica. Insomma, secondo questa versione, sarebbero stati il comandante, il suo vice Bruno Dini e il tecnico motorista Gioacchino Di Fiore - morti anche loro - a sbagliare qualcosa. Non si è mai saputo né cosa né perché. A processo finirono invece il direttore dell'aeroporto dell'epoca e due tecnici dell'ente per l'aviazione, ipotizzando in questo caso un errore umano ma a terra: tutti furono assolti. Sono versioni che non hanno mai convinto, ma che misero rapidamente in ombra quella dell'attentato: pochi giorni dopo quel 5 maggio 1972, infatti, l'agenzia Reuters parlò proprio di questo, di una bomba a bordo.

La relazione di Marretta e il sabotaggio

Nel 2018, su input dell'Associazione parenti delle vittime di Montagna Longa, il professore di Aerodinamica e dinamica dei fluidi dell'università di Palermo, Rosario Ardito Marretta, dopo un complesso studio arriva però proprio alla conclusione che "quella tragedia fu causata da un sabotaggio". Secondo il docente, "una micro carica posta in un incavo dell'ala avrebbe potuto creare uno squarcio con perdita di carburante e relativo incendio" e "a bordo del velivolo durante il volo si è attuata una detonazione, esplodente prima e deflagrante dopo, che ha causato un'avaria irreversibile all'impiantistica di governo del velivolo causandone il collasso operativo e il conseguente disastro". E' sulla scorta di questa relazione che i famigliari delle vittime chiesero nuovamente la riapertura dell'inchiesta. Che venne respinta anche se, come mettono in evidenza i parenti, "mai si è fatta luce sul mancato funzionamento della scatola nera e sulla scomparsa del tracciato radar".

Il rapporto del vicequestore Peri

Un'altra ipotesi è quella contenuta nella relazione del vicequestore di Trapani Giuseppe Peri, stilata nel 1977, che inquadrava la strage di Montagna Longa nella più ampia "strategia della tensione", come un attentato, dunque, di matrice neofascista, con il coinvolgimento di Cosa nostra e di pezzi deviati delle istituzioni. Un rapporto che venne ritrovato dopo anni dalla sorella di Fais, ma che non entrò mai nell'inchiesta, anche se ancora una volta i parenti delle vittime avevano chiesto di riaprirla analizzando proprio quanto ricostruito da Peri.