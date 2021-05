Una strage di api, apicoltori contro il glifosato e i trattamenti chimici che avvelenano gli insetti impollinatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo avere subito un avvelenamento ai danni del suo apiario, Gaspare Pirrone, socio ARAS di Alcamo, ha deciso di denunciare alle autorità competenti gli autori dell’uso di diserbanti in presenza di fioriture. Nel giro di pochi giorni ha subito il furto di tutte le famiglie superstiti tranne due sciami lasciati e sigillati con nastro adesivo in segno intimidatorio. L’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani per mandare un segnale di sostegno al socio, incentivare i colleghi a seguirne il coraggioso esempio ma soprattutto per sollecitare l’attenzione delle istituzioni, sabato 22 maggio, installerà, nell’azienda di Pirrone, un apiario dedicato al bio monitoraggio ambientale; le famiglie d’api, donate dai soci, verranno gestite da Pirrone e saranno periodicamente sottoposte ad analisi.

L’ARAS, insieme alla deputata regionale Valentina Palmeri, all’UNAAPI e al coordinamento agroecologia Sicilia, prosegue la propria lotta contro una agricoltura e un uso del territorio che distrugge il futuro della terra che i nostri avi ci hanno consegnato. Il Presidente ARAS Giovanni Caronia dichiara: “Costruiamo con i fatti la resistenza contro chi pensa di continuare ad avvelenare e a distruggere impunemente l’ambiente” e sottolinea l’importanza che vada avanti la proposta di legge siciliana sull’agroecologia elaborata dalla deputata Palmeri e da decine di associazioni professionali e ambientaliste riunite nel coordinamento agroecologia Sicilia 2030 e in attesa da mesi di essere discussa dal Parlamento Regionale. Per partecipare l’appuntamento è sabato 22 maggio alle ore 09:00 nell’azienda di Gaspare Pirrone. Per conoscere il luogo d’incontro contattare la segreteria al 3476206433 o inviare una mail all’indirizzo aras@apicoltorisiciliani.it

Il presidente Giovanni Caronia