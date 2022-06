Quarant'anni fa la strage della circonvallazione, restaurata dagli studenti la lapide in via Ugo La Malfa 

Deposta una corona d’alloro davanti alla lapide, restaurata dagli studenti dell'istituto d'arte di Monreale, che ricorda la strage della circonvallazione avvenuta il 16 giugno di quarant'anni fa. Cinque i morti in un colpo solo: il boss catanese Alfio Ferlito, tre carabinieri e il ventisettenne Giuseppe Di Lavore, l'autista della ditta privata che aveva in appalto il trasporto dei detenuti, poi insigniti della medaglia d'oro al valor civile.

Siamo in viale Regione, altezza civico 9201 (direzione Trapani), 500 metri prima dello svincolo per Sferracavallo. L'obiettivo del commando di sicari, armati di kalashnikov, entrati in azione era Ferlito, che è a bordo di una Mercedes, scortato durante il trasferimento dal carcere di Enna a quello di Trapani.

Furono sparati centinaia di colpi. Nell’eccidio morirono anche l’appuntato Silvano Franzolin, nato a Pettorazza (Rovigo) il 3 aprile 1941 (sposato con due figli), il carabiniere Luigi Di Barca, nato a Valguarnera (Enna) il 10 aprile 1957 (che lasciò la moglie incinta della figlia) e il carabiniere Salvatore Raiti, nato a Siracusa il 6 agosto 1962, tutti in servizio nella Stazione dei carabinieri di Enna.

La vicenda è stata inquadrata nel corso dei processi nello scontro che si era venuto a creare tra i Santapaola e i Ferlito per il predominio criminale sul territorio di Catania. Alla commemorazione, presenti il comandante della Legione carabinieri Sicilia, Rosario Castello, il comandante provinciale Arturo Guarino, il prefetto Giuseppe Forlani, il vice sindaco Fabio Giambrone e altre autorità cittadine e militari.

In occasione del quarantennale alla cerimonia erano presenti i familiari delle vittime, una folta rappresentanza di insegnanti e studenti dell’Istituto di Monreale e una delegazione dell’Associazione nazione carabinieri di Palermo. Per commemorare le vittime sono state stata lette le loro biografie e la motivazione con cui il presidente della Repubblica concesse ai tre carabinieri la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria: “Militari impegnati in un servizio di scorta, venivano raggiunti da numerosi colpi d’arma da fuoco esplosigli contro alcuni malfattori, al fine di uccidere il detenuto tradotto. Sebbene gravemente feriti, impugnavano l’arma in dotazione per affrontare gli aggressori ma, colpiti a morte, si accasciavano al suolo e sui sedili. Splendidi esempi di spezzo del percolo ed alto senso del dovere, spinti sino all’estremo sacrificio”.