Sessant'anni fa la strage di Ciaculli: un'autobomba, 7 morti e si accesero i riflettori sulla mafia

Cade oggi, 30 giugno 2023, il 60° anniversario della “strage di Ciaculli”, uno dei primi sanguinosi eccidi perpetrati dalla mafia. Stamattina, alla cerimonia, iniziata con un tributo alla memoria e con la lettura delle motivazioni delle Medaglie d’oro al valor civile a suo tempo concesse dal presidente della Repubblica, hanno partecipato il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il comandante militare dell’esercito in Sicilia Maurizio Angelo Scardino, il comandante della legione carabinieri Sicilia Rosario Castello e l’assessore Alessandro Aricò in rappresentanza del presidente della Regione, nonché altre autorità militari e civili, insieme a una rappresentanza dei familiari delle vittime e delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Era il 30 giugno 1963, quando un’Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo esplose provocando la morte di 7 uomini dello Stato tra artificieri dell’esercito, carabinieri e poliziotti. Nell’esplosione, avvenuta in contrada Ciaculli, rimasero uccisi il maresciallo Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci dell’esercito, il tenente Mario Malausa, il maresciallo capo Calogero Vaccaro e gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli dei carabinieri, il maresciallo di polizia Silvio Corrao.

A seguito di una telefonata alla questura di Palermo che avvisava della presenza sospetta di un’autovettura, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, unitamente a un sottufficiale di Polizia in forza alla Squadra Mobile della Questura, si recò a Ciaculli, rinvenendo la Giulietta abbandonata con le portiere aperte. Sospettando che si trattasse di un’autobomba venne chiamata una squadra di artificieri che ispezionò l’auto e tagliò la miccia di una bombola trovata all’interno, dichiarando il cessato allarme; tuttavia l’apertura del bagagliaio da parte del tenente Mario Malausa, comandante della tenenza di Roccella, causò l’esplosione della grande quantità di tritolo contenuta, provocando la morte dei 7 uomini dello Stato.

La giornata in ricordo dei caduti nella strage di Ciaculli è proseguita presso il Complesso monumentale dello Steri, a piazza Marina, dove si è tenuto un convegno dal titolo “La strage di Ciaculli del 30 giugno del 1963, una lettura sessanta anni dopo.Un’ attenta analisi storica e al contempo un’occasione di riflessione che ha aperto i suoi lavori sulle note della fanfara del XII reggimento carabinieri Sicilia. Il convegno, moderato da Giovanni Pepi, è iniziato con il saluto di Massimo Midiri, rettore dell’Università, per poi proseguire con gli interventi del generale Castello, di Gioacchino Natoli già presidente della Corte di Appello di Palermo e di Manlio Corselli, docente dell’ateneo.

Il comandante della legione carabinieri Sicilia ha sottolineato come la strage si colloca storicamente nel corso della prima guerra di mafia e di come centrale è stata la figura del tenente Malausa, arrivato volontario a Palermo. Un periodo di grande importanza, di risveglio delle coscienze, durante il quale le istituzioni dello Stato e i cittadini iniziarono a porre attenzione alla complessità del fenomeno mafioso. È stato lo stesso generale Castello a chiudere l’incontro con l’auspicio di lavorare sulle nuove generazioni, ricordando con le sue parole padre Pino Puglisi che per cambiare la mentalità mafiosa ha speso la sua vita a fianco dei più giovani.

"A sessant’anni dalla strage di Ciaculli, è doveroso ricordare il sacrificio di chi ha combattuto, con profondo senso del dovere, per lo Stato nel contrasto a Cosa nostra. Quell’attentato ha rappresentato una delle pagine più sanguinose della prima guerra di mafia e la città non dimentica di rendere onore ai militari di carabinieri, esercito e polizia di Stato caduti nell’agguato". Così il sindaco Roberto Lagalla.

"La Sicilia intera non dimentica il sacrificio di sette servitori dello Stato vittime della violenza stragista della mafia e ne onora, con gratitudine, la memoria. Il ricordo di quanti sono caduti combattendo cosa nostra è un monito perenne per le istituzioni e per i cittadini a operare a difesa dei valori della legalità che sono presupposto essenziale per l’affermazione della democrazia e di un sano e diffuso sviluppo economico e sociale", ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.