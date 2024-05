Strage di Casteldaccia, altri due indagati per la morte dei cinque operai

Dopo il titolare della Quadrifoglio group, Nicolò Di Salvo, la Procura di Termini ha iscritto nel registro degli indagati altre due persone per l’ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo. A meno di dieci giorni dalla strage di Casteldaccia, in cui hanno perso la vita cinque operai e altri due sono rimasti feriti, gli agenti della squadra mobile hanno notificato gli avvisi di garanzia a Gaetano Rotolo, direttore dei lavori dell’Amap, e Giovanni Anselmo, amministratore unico della Tek infrastrutture srl di San Cipirello.

I nomi di Rotolo e Anselmo circolavano già all’indomani della morte di Epifanio Alsazia, dei suoi operai Ignazio Giordano, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri e di Giuseppe La Barbera, dipendente dell’Amap, avvenuta durante un intervento di manutenzione in una vasca di sollevamento delle acque reflue in cui, stando a quanto riscontrato sino ad ora, non sarebbero mai dovuti entrare, soprattutto senza le necessarie maschere, e dove invece hanno trovato la morte a causa dell’inalazione di un gas tossico che in pochi minuti non avrebbe lasciato scampo ai lavoratori.

Anselmo è l’amministratore unico della Tek infrastrutture srl, la società che avrebbe vinto una gara d’appalto con l’Amap da un milione di euro e subappaltato alla Quadrifoglio di Partinico una parte degli interventi previsti nel capitolato. Rotolo invece è un dipendente della società che gestisce gli impianti e, secondo il racconto di un operaio scampato alla morte, il 39enne Giovanni Scavuzzo ormai dimesso dall’ospedale, era presente durante i lavori. Per l’operaio sarebbe stato lui ad aprire, con la sua chiave, l'ingresso che porta ai piani sotterranei della vasca di sollevamento.

In chiesa l'ultimo saluto a Raneri

Grande folla ieri pomeriggio al funerale di Roberto Raneri. A celebrare la cerimonia all'oratorio salesiano della chiesa delle Anime Sante, ad Alcamo, è stato il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. "A nome di tutta la comunità - ha detto il vescovo - voglio dire a Benedetta e ai suoi due ragazzi, ma anche a tutti i familiari di Roberto e di Epifanio che la prospettiva della casa del Signore continuerà a riempire di luce il vostro cammino e rendere ancora più forte il vostro servizio alla vita, al camminare insieme con bontà, con giustizia, con bellezza. Continuiamo a vivere nella fiducia che i nostri fratelli, che sono entrati nella casa del padre, continueranno a pensare a noi e a guadarci nel nostro cammino quotidiano".