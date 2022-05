Trent'anni fa la Strage di Capaci, tutti gli appuntamenti nel ricordo di Giovanni Falcone

23 maggio 1992. Una bomba posizionata all'altezza di Capaci fa saltare in aria l'auto su cui viaggiano il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, il magistrato Francesca Morvillo, e quelle degli agenti della sua scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Da quel sabato che sapeva d'estate sono passati trent'anni. Trent'anni in cui cariche di studenti da ogni parte d'Italia, ogni 23 maggio, hanno raggiunto la città per le iniziative in sua memoria.

"Gli uomini passano, le idee restano". E sono le idee di bambini, ragazzi, adulti che lungo i cortei che in questi anni hanno attraversato la città fino a giungere all'albero Falcone in via Notarbartolo non hanno mai dimenticato il magistrato ammazzato da Cosa nostra. Non hanno mai dimenticato quello che questo 23 maggio per un palermitano (ma non solo) significa. Così quest'anno più che mai sono tanti i momenti di memoria nel segno di un passato che non passerà mai. Eccoli qui, in costante aggiornamento, per un racconto di un giorno che celebra la vita prima ancora del coraggio.