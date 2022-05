VIDEO | All'Albero Falcone silenzio, lacrime e canzoni: sul palco anche Gianni Morandi per dire "no" alla mafia

In via Notarbartolo, nonostante l'assenza di cortei, in migliaia hanno atteso le 17,58, l'ora della strage. A pronunciare i nomi degli agenti della scorta e dei magistrati uccisi dalla mafia è l'ex presidente del Senato Piero Grasso. Accanto a lui Maria Falcone, che con gli occhi lucidi, scandisce quelli del fratello Giovanni e di Francesca Morvillo

La lunga giornata di appuntamenti per il trentennale della strage di Capaci si conclude nel luogo simbolo di questi anni. All'Albero Falcone, in via Notarbartolo, nonostante l'assenza di cortei, in migliaia hanno atteso le 17,58 per il minuto di silenzio.

A pronunciare i nomi degli agenti della scorta e dei magistrati uccisi dalla mafia è stato Piero Grasso, ex presidente del Senato. Accanto a lui Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni. E' lei che, per ultimo, con gli occhi pieni di lacrime scandisce il nome di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Sul palco tanti i momenti di intrattenimento e riflessione. Dagli sketch dei Sansoni e di Roberto Lipari, alle canzoni di Giovanni Caccamo, Matteo Romano, Malika Ayane e Gianni Morandi. Canti e balli per dire "no" alla mafia.