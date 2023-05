Strage di Capaci, 31 anni dopo gli appuntamenti nel ricordo del giudice Falcone

Una bomba all'altezza di Capaci fa saltare in aria l'auto su cui viaggiano il giudice Giovanni Falcone, il magistrato Francesca Morvillo, sua moglie, e quelle degli agenti della sua scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. E' il 23 maggio del 1992. Sono passati 31 anni da quel sabato. Ogni anno, nel segno di una memoria che non passa, cariche di studenti da ogni parte d'Italia raggiungono la città per le iniziative in sua memoria e lo ricordano.

Bambini, ragazzi e adulti in questi trent'anni hanno preso parte al corteo che in questi anni ha attraversato la città fino a giungere all'albero Falcone, in via Notarbartolo. "Gli uomini passano, le idee restano" è il motto che li conduce. Così anche quest'anno sono tanti i momenti di memoria nel segno di un passato che non passerà mai. Concerti, spettacoli teatrali, appuntamenti per bambini, film in tv e tanto altro per commemorare l'anniversario della Strage di Capaci.

La Fondazione Falcone, che organizza il corteo che si ritroverà alle 17.57 all'albero di via Notarbartolo per il minuto di silenzio, dedica il prossimo 23 maggio a tutte le vittime: in particolar modo alla piccola Nadia Nencioni, assassinata con l’intera famiglia il 27 maggio del 1993 nella strage dei Georgofili a Firenze. Il titolo del trentunesimo anniversario della strage di Capaci è infatti "Il tramonto si avvicina", nome tratto dall’ultima poesia che la bambina scrisse in ospedale. Lo stesso componimento ha ispirato anche il codice dell’operazione della cattura di Matteo Messina Denaro lo scorso 16 gennaio.

Al Parco Jung aprirà il giardino delle confluenze, uno spazio dove si potrà assistere a una speciale programmazione culturale dedicata ai linguaggi contemporanei e alla musica popolare. Al Cineteatro Lux un doppio evento: si comincia con la proiezione del cortometraggio "Senza paura", che narra la storia di alcuni bambini che visitano Palermo, scoprendo luoghi e posti che generano in loro un forte senso di speranza, rivincita e rinascita. E si prosegue con lo spettacolo "Ne è valsa la pena", la storia di un carabiniere che, prendendo servizio presso il nucleo Intercettazioni, mette da parte tutto, perfino la famiglia e gli amici, per senso del dovere.

La rete per la promozione della cultura antimafia, a cui aderiscono 79 istituzioni scolastiche della provincia di Palermo, organizza invece la marcia contro la mafia che si svolgerà lunedì. Il concentramento sarà davanti al Palazzo di Giustizia. Parteciperanno studentesse e studenti di diverse scuole cittadine. Il pomeriggio del 23 maggio, con concentramento alle ore 15 all’aula bunker dell’Ucciardone, le scuole della Rete per la promozione della cultura antimafia parteciperanno al tradizionale corteo che si concluderà all’albero Falcone.

La Gesap invece, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in memoria di tutte le vittime di mafia, organizza un concerto in sala imbarchi che si svolgerà alle 17,43 (l’orario di arrivo dell’aereo da Roma con a bordo Falcone). Verrà eseguita la Sonata n. 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte, Op. 120 n. 1 di Johannes Brahms (due movimenti).