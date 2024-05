A 32 anni dalla strage di Capaci torna il corteo "popolare" per ricordare le vittime

A 32 anni della strage di Capaci, in occasione dell'anniversario, il 23 maggio, è stato organizzato un corteo "popolare" che sfilerà per le strade di Palermo fino ad arrivare al'albero Falcone, per ricordare il giudice Giovanni Falcone, ma moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta. L'iniziativa è di un gruppo di associazioni, comitati studenteschi e sindacati.

Il corteo partirà alle 15 dalla facoltà di Giurisprudenza, al grido di "Resistiamo!" e raggiungerà via Notarbartolo, dove abitava il giudice. "Il corteo 'popolare per un'antimafia sociale intersezionale', vuole rivendicare - afferma il Coordinamento sociale antimafia in che ha organizzato la manifestazione - la necessità di inserire la lotta alla mafia in un contesto più ampio di lotte sociali. Da un lato, la ricerca e la pretesa delle verità mancanti sulle stragi (non solo quelle del biennio '92-'93) per rispondere a una giustizia attesa da decenni; dall'altro, invece, l'analisi della condizione politica, sociale, culturale, economica e internazionale in cui vivono la Sicilia e il Paese intero".

A firmare la nota sono l'associazione Our Voice, Cgil Palermo, Collettivo Rutelli, Sindacato Parlatore-Kiyohara, Sindacato Regina Margherita, Collettivo Vittorio Emanuele II, Sunia, Voci Nel Silenzio, Anpi Palermo, Associazione Radio Aut, Officina del Popolo, Usb, Arci Palermo, Associazione Schierarsi - Piazza di Palermo, Udu Palermo, Movimento Agende Rosse, Casa di Paolo, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Fa.Se Cannizzaro. E ancora: Palermo Pride, Auser Palermo, Collettivo Croce, Saturna, WikiMafia e Antimafia Duemila.