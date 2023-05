Anniversario Falcone, l'Itst Vittorio Emanuele III punto d'accoglienza per 1.500 studenti provenienti da tutta Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Itst Vittorio Emanuele III ha partecipato attivamente alle commemorazioni della Strage di Capaci con i suoi studenti e tutto il personale, dando un contributo all'organizzazione stessa della giornata.

Su richiesta del Provveditorato, in stretta collaborazione con la fondazione Falcone e la protezione civile, la scuola è stata oggi punto di accoglienza per più di 1.500 studenti provenienti da altre località siciliane e da ogni parte della nazione.

Sotto la guida del dirigente scolastico Carmelo Ciringione, da giorni l’Istituto si è preparato per fornire assistenza ai tanti studenti in visita a Palermo per l’occasione. Infatti è diventato un punto nevralgico, anche in ragione della vicinanza all’aula bunker e del percorso del corteo verso l’albero Falcone.

Dopo gli eventi in programma della mattina, migliaia di giovani sono stati accolti e hanno potuto usufruire dei servizi messi a disposizione ed offerti dalla scuola e in stretta collaborazione con l'Ipssar Cascino, anche di un pranzo a sacco preparato proprio dagli studenti dell’alberghiero.

Durante la permanenza nell’istituto, i giovani studenti italiani hanno potuto inoltre incontrare ed ascoltare gli interventi del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia Giuseppe Pierro e del noto attore Pif. Entrambi sono intervenuti sul tema delle commemorazioni riscontrando un più che caloroso coinvolgimento di tutte le scolaresche ospitate dal Vittorio Emanuele III. Un grande impegno di tutto il personale dell’Istutito scolastico che ha permesso di trascorrere una giornata ricca di emozioni, di messaggi positivi, di legalità che preparano i giovani alla comunità di domani.