Strage di Altavilla, Roberta Bruzzone: "Il piccolo Kevin fatto morire di stenti con l'assicurazione che sarebbe risorto"

"Il piccolo di 5 anni lasciato morire di stenti per purificarlo, con l'assicurazione data al padre che non c'era nulla di preoccuparsi perché sarebbe risorto dopo essersi liberato di Satana". A dirlo alla trasmissione Ore 14 di Rai 2 è stata Roberta Bruzzone, la nota criminologa che fa parte del team della difesa di Giovanni Barreca, in carcere sospettato di aver sterminato la sua famiglia insieme a una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, ritenuti proprio da Barreca gli ideatori della strage nella villetta di Altavilla. L'atroce morte del piccolo Emanuel Barreca, 5 anni, insieme a quella della mamma Antonella Salamone e del fratello Kevin di 16 anni, secondo la criminologa sarebbe da imputare a questo.

Bruzzone è stata chiamata a far parte della squadra difensiva per una consulenza psichiatrica di parte nei confronti di Giovanni Barreca, accusato degli omicidi, compiuti ad Altavilla Milicia e ieri ha incontrato Barreca al Pagliarelli. "Abbiamo ripercorso la vicenda in maniera dettagliata e tutta una serie di aspetti di fondamentale importanza per collocare tutti i vari soggetti nei vari ruoli. Abbiamo ripercorso tutto quello che è successo in quella settimana e nei giorni precedenti. Il racconto di Barreca è stato coerente e fortemente caratterizzato da problematiche importanti a livello psichiatrico gravissime in cui sono subentrati come detonatori gli altri due indagati. Tornerò a Palermo per verificare altre informazioni che mi ha fornito Barreca".

La difesa di Giovanni Barreca ha chiesto anche di entrare nella villetta di Altavilla Milicia per fare un sopralluogo sulla scena del crimine, oltre a quello effettuato dal Ris (che torner nella casa), in cerca di dettagli, magari trascurati, che possano definire meglio alcuni punti oscuri sulla dinamica del massacro. Una mossa fondamentale che, nelle intenzioni dell'avvocato Giancarlo Barracato, è servita ad anticipare e respingere le accuse di Massimo Carandente e Sabrina Fina - ritenuti gli ispiratori della strage - i quali sostengono di essere andati via prima che esplodesse la violenza, addossando all'imbianchino di 54 anni tutte le colpe. Nella casa dell'orrore la criminologa vuole esaminare anche quelle scritte sui muri tracciate nei giorni della strage. "Sono fondamentali - ha concluso - per ricostruire alcuni passaggi dei delitti, le scritte sono fondamentali per capire una problematica psichiatrica che probabilmente non riguardava solo Barreca".