Altavilla, il Ris a Sferracavallo nella casa della coppia arrestata: poi si ritornerà nella villetta degli orrori

Da stamattina, come disposto dalla Procura di Termini Imerese, i carabinieri del Ris e del Sis stanno passando al setaccio l'abitazione di via dell'Arancio, a Sferracavallo, dove vivevano Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia accusata di aver ucciso, al culmine di un presunto esorcismo, Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, nella loro villetta di Altavilla. I militari, specializzati in investigazioni scientifiche, stanno repertando tutto ciò che può tornare utile alle indagini e che è potenzialmente deperibile, come le impronte, per esempio. Ma i controlli sono estesi ovviamente anche ad abiti, scarpe e altri oggetti. Appena avranno finito questi accertamenti che, in gergo tecnico, sono atti irripetibili, gli investigatori compiranno la stessa operazione proprio nella villetta di Altavilla dove è avvenuto il triplice omicidio all'inizio di febbraio.

Al conferimento dell'incarico ai carabinieri da parte del pm era presente anche l'avvocato Giancarlo Barracato, che difende Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, che - secondo l'accusa - assieme anche a un'altra figlia di 17 anni, sarebbe responsabile della strage, compiuta per scacciare "presenze demoniache". Gli inquirenti non stanno dunque cercando nulla di specifico, ma hanno il compito di individuare e cristallizzare elementi che in futuro potranno eventualmente diventare rilevanti per chiarire i contorni degli omicidi.

La casa di via dell'Arancio in cui abitava la coppia - che avrebbe officiato il rito, fatto di atroci torture e sevizie - si presentava in grande disordine, con cataste di abiti sui letti, ma anche cibo e taniche d'olio. Un caos. Non ci sarebbe però, a un'occhiata superficiale, alcun segno religioso nell'abitazione. Il luogo era già stato perquisito dai carabinieri al momento del fermo dei due indagati ed erano stati ritrovati biglietti di treno per la tratta Palermo-Altavilla, ma anche materiale religioso, e la coppia aveva consegnato due telefonini ed un computer ai militari.

Che nell'immobile di Sferracavallo ci siano le impronte di Carandente e Fina è scontato, ma gli investigatori potrebbero imbattersi anche in quelle di altre persone, magari legate al presunto gruppo parareligioso di cui i due farebbero parte. La figlia di Barreca ha poi sostenuto che "loro venivano da noi e noi andavamo da loro": nella casa di via dell'Arancio, quindi, per riscontrare questa versione dei fatti, si dovrebbero trovare anche tracce del passaggio della sua famiglia.

Carandente e Fina, assistiti dall'avvocato Marco Rocca, hanno chiesto di essere interrogati perché, dopo aver scelto la strada del silenzio durante l'udienza di convalida dei fermi, ritengono ora di poter fornire una versione alternativa a quella data sia da Barreca (che sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica) che dalla figlia. Che ha indicato loro come artefici del massacro e come coloro che in qualche modo avrebbero plagiato la sua famiglia, convinta che la madre e i due figli fossero indemoniati. Anche la ragazza - che non dice tutta la verità e cerca piuttosto di proteggere se stessa e il padre - sarà risentita dalla Procura dei minorenni.