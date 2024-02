Cosa sappiamo a tre settimane dalla strage di Altavilla: ecco in che direzione vanno le indagini

A tre settimane dalla scoperta dell'orrore avvenuto nella villetta di Altavilla Milicia, cosa sappiamo esattamente e cosa resta invece ancora da chiarire della strage in cui sono stati massacrati Antonella Salamone ed i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni? PalermoToday fa il punto sulle indagini e sui possibili sviluppi che potrebbero avere.

La scoperta del massacro e i deliri di Giovanni Barreca

Del massacro si è appreso domenica 11 febbraio: poche ore prima dell'alba, Giovanni Barreca, il marito di Antonella Salamone, aveva infatti chiamato i carabinieri per costituirsi e, in una telefonata farneticante, aveva spiegato che sua moglie era morta, anche i suoi figli, sostenendo che fossero indemoniati. Chiedeva, confessando i delitti, di essere preso a Casteldaccia, dove gli "spiriti maligni" gli avevano "bloccato la macchina". Perché Barreca era lì? Cosa è successo tra le atrocità compiute nella sua abitazione e questo viaggio in auto? Se non avesse avuto problemi con il mezzo, dove sarebbe andato? Finora Barreca, che è indagato per il triplice omicidio, al suo avvocato, Giancarlo Barracato, avrebbe riferito solo affermazioni senza senso, invocando Dio e ritenendo di aver agito correttamente, per fare "la volontà di Dio". Proprio alla luce di questo comportamento, il legale chiederà una perizia psichiatrica.

La misteriosa coppia di palermitani

Poco dopo aver raggiunto Barreca, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, erano entrati nella villetta e si erano trovati davanti uno scenario agghiacciante: i corpi martoriati dalle torture di Kevin ed Emanuel. In un'altra stanza, però, c'era anche la figlia più grande di Barreca, di 17 anni, che - incredibilmente - dormiva. Era stata soccorsa e portata in un'ambulanza, mentre suo padre, piantonato davanti alla sua casa, aveva detto agli investigatori di cercare Massimo Carandente e Sabrina Fina, riferendo che erano stati loro ad officiare il presunto esorcismo al culmine del quale era stata sterminata parte della sua famiglia. In un terreno vicino all'abitazione erano stati poi ritrovati frammenti ossei di Antonella Salamone che, dopo essere stata torturata per ore, era stata infine uccisa e data alle fiamme.

I militari individuano a Sferrcavallo la coppia indicata da Barreca, marito e moglie sono indagati anche loro per il triplice delitto. In casa loro trovano materiale religioso e diversi biglietti di treno per la tratta Palermo-Altavilla. L'uomo dice che esistono "altri fratelli di fede", che non si sarebbero impegnati, ma avrebbero solo pregato: chi sono? Gli inquirenti, grazie agli accertamenti sui cellulari dei due, hanno individuato una serie di contatti. Si esclude l'esistenza di una setta, ma non quella di un gruppo parareligioso attivo sui social e che forse potrebbe fare riferimento ad una sorta di chiesa che si trova a Termini Imerese. Su questo aspetto sono in corso delle indagini, ma si tende ad escludere che eventuali altri conoscenti della coppia possano avere un ruolo nel triplice omicidio.

Chi ha stabilito che la casa fosse infestata da "presenze demoniache"?

La coppia non nega di conoscere i Barreca e di averli frequentati. Un altro punto da chiarire è proprio come siano entrati in contatto la famiglia e i due palermitani. Forse attraverso i social, ma non è neppure chiaro da quanto tempo si incontrassero e perché ad un certo punto Carandente e Fina si sarebbero trasferiti nella villetta. La situazione di disagio del nucleo di Altavilla, soprattutto per l'aspetto economico, sarebbe stata "segnalata" ai due. Ma anche in questo caso non si capisce da chi e in quale circostanza. Come non è chiaro come sia nata la questione dell'esorcismo: quando si è stabilito che quella casa fosse infestata da "presenze demoniache", che si sarebbero impossessate anche di Antonella e dei suoi figli? Fina, inoltre, appena fermata ha riferito ai carabinieri che quando avrebbero lasciato la villetta, Kevin "era ancora incatenato", che sarebbe stato particolarmente "aggressivo" e che l'avrebbe anche morsa a una cavaglia, oltre a tirare un quadro al marito. E' stata effettivamente refertata una ferita sulla gamba della donne, che aveva anche degli ematomi sulle braccia, rimediati al termine di un'aggressione, a suo dire. Quanto tempo la coppia è stata esattamente in quella casa? Quando e come è andata via? Sono stati effettivamente i due a plagiare i Barreca e costringerli a sottoporsi a sevizie indicibili per scacciare il male?

La sopravvissuta non dice tutto: perché è stata risparmiata?

A fornire un racconto dettagliato di quanto accaduto in casa sua nei giorni che vanno dal 4 all'11 febbraio - ma anche questo è da accertare - è stata la figlia sopravvissuta di Barreca. Mentre i carabinieri erano nella villetta ha prima fornito una versione in cui risultava anche lei vittima della coppia - anche se non ha riportato nessun tipo di lesione fisica - costretta ad assistere alle torture inflitte ai fratelli e alla madre, nonché a partecipare anche alla distruzione del cadavere di quest'ultima. Poi, dopo qualche giorno in comunità, ha chiesto di essere sentita e al procuratore Clauda Caramanna ha confessato di aver invece partecipato anche lei attivamente a quel massacro, ecco perché è accusata anche lei della strage. Convinta che fosse giusta in quanto i suoi famigliari erano "posseduti". La ragazza, però, non dice tutta la verità: in tanti punti della sua deposizione sostiene di essersi addormentata, per esempio. Cosa difficile da credere visto quanto stava succedendo nella villetta. Non spiega perché è stata risparmiata, perché suo padre e i due palermitani se ne siano andati ed abbiano deciso di interrompere il rito. Ha avuto il suo cellulare a disposizione per tutto il tempo: perché non ha mai chiesto aiuto, anche quando la madre, prima di morire, l'ha implorata di chiamare i carabinieri? Si sa per certo che almeno fino all'8 febbraio ha tenuto i contatti con una compagna di classe.

I cellulari, le chat e il tentativo di fuga di Kevin

La giovane sarà risentita ed è evidente che tende a scaricare ogni responsabilità su Carandente e Fina, cercando di proteggere, per quanto possibile, se stessa e suo padre. Ha anche affermato che pure suo fratello Kevin fosse convinto della necessità di liberare la madre e il fratellino più piccolo dal demonio. Un dato che troverebbe conferma nei messaggi inviati dal ragazzo al suo miglior amico, col quale ha comunicato anche lui fino all'8 febbraio. "Il diavolo si sta mangiando la mia famiglia", gli avrebbe detto tra l'altro. Ma era davvero lui a scrivere? Gli inquirenti non escludono che possa essere stata invece la sorella a scrivere. E se l'ha fatto, perché? In una frase dell'ordinanza di custodia cautelare si fa riferimento ad un tentativo di fuga del sedicenne che, proprio per questo, sarebbe stato poi legato con una catena arrugginita, dei fili e dei cavi, picchiato alla testa con una pentola e lasciato agonizzante vicino ad un camino. Il ragazzo ha devvero cercato di scappare?

La versione alternativa

Per il momento l'unica versione che la Procura ha in mano è quella della diciassettenne a cui non si contrappone nulla di alternativo: suo padre si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere e al momento non sarebbe nelle condizioni di chiarire quanto accaduto, così come anche la coppia è rimasta in silenzio. Ma presto ci potrebbe essere qualche colpo di scena perché, come anticipato da PalermoToday, l'avvocato Marco Rocca, che assiste Carandente e Fina, ha chiesto che siano interrogati dai pm. Proprio perché ad avviso del legale esistono degli elementi che potrebbero spiegare la vicenda in maniera diversa, anche dal punto di vista delle responsabilità precise di ciascuno degli indagati.

Le risposte delle autopsie

Si attendono inoltre i risultati delle autopsie, che in prima battuta hanno confermato i segni delle torture, soprattutto bruciature, inflitte a Kevin ed Emanuel. Come sia stata uccisa Antonella Salamone, invece, non si potrà mai sapere con certezza visto che di lei non restano che dei frammenti. Il suo corpo è stato certamente bruciato, ma cosa abbia passato prima lo si potrà eventualmente ricavare solo dal racconto degli indagati.