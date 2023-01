Muro a rischio crollo, chiusa stradella Riserva Reale tra corso Calatafimi e via Marcellini

Il tratto di stradella Riserva Reale tra corso Calatafimi e via Tommaso Marcellini è stato chiuso al traffico. Lo ha stabilito un'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla firmata oggi. Secondo quanto si legge nell'atto del primo cittadino il divieto al transito veicolare e pedonale è motivato dal rischio di crollo di un muro di recinzione di un immobile probabilmente di proprietà comunale - ex demanio dello Stato che si trova all'altezza del civico 2. Un pericolo riscontrato da un funzionario tecnico del Comune, con un sopralluogo effettuato lo scorso 2 gennaio, dopo una segnalazione arrivata dal comando della polizia municipale. Il tratto stradale rimarrà off limits fino a quando non saranno stati completati i lavori di messa in sicurezza del muro.