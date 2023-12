Dalle strade agli impianti sportivi, Gangi investe 385 mila euro

Il consiglio comunale di Gangi, lo scorso 22 dicembre, su proposta dell’amministrazione comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024-2026 e gli atti propedeutici all’approvazione del bilancio. Previsti investimenti per 385 mila euro.

Nello specifico gli interventi riguarderanno: la riqualificazione urbana di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Ierone per 90 mila euro, la realizzazione della strada tra via Lazio e la scuola media per 70 mila euro, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi per 15 mila euro, la riqualificazione dell’area tra il cimitero comunale e la strada a monte per 20 mila euro e ancora la manutenzione straordinaria strade interne ed esterne per 119 mila euro. Previsti anche diversi interventi di riqualificazione urbana per 70 mila euro, ad esempio della scala di via Lombardia e di quella che conduce alla sala Polifunzionale e ancora della riqualificazione della villetta dietro alla caserma carabinieri.

Il documento unico di programmazione (Dup) 2024-2026 è stato illustrato in aula, ai consiglieri comunali, dall’assessore al bilancio Nicola Blando: "Nel Dup abbiamo previsto una programmazione in tutti i settori e abbiamo garantito tutti i servizi essenziali ponendo particolare attenzione verso i servizi sociali rivolti alle fasce più deboli".

"Negli ultimi sei mesi – ha dichiarato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello - l’amministrazione comunale ha programmato la realizzazione, con fondi comunali, di opere per circa 1 milione e 600 mila euro e nell’ultima seduta di consiglio comunale è stato approvato lo schema di statuto-regolamento e atto costitutivo per la costituzione della comunità energetica rinnovabile per la promozione della sostenibilità energetico ambientale nel comune di Gangi, ma principalmente è stato approvato anche il piano cimiteriale che ci consentirà di indire la gara, entro il 31 dicembre prossimo".