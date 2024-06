Lavori per l'asse porto-autostrada, strade chiuse a metà: si parte da via Montepellegrino

Al via i lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra il porto e l'autostrada, ossia da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio. E di conseguenza scattano una serie di limitazioni alla circolazione di auto e moto. E' quanto previsto da un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune pubblicata ieri e i cui primi effetti si avranno già a partire da lunedì 17 giugno.

Il provvedimento prevede la delimitazione di aree di cantiere per i singoli tratti interessati ai lavori con l'istituzione della zona rimozione su entrambi i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative. Ecco quali sono le strade coinvolte con indicazioni sui tempi per ciascun intervento (in alcuni casi vengono fornite le date esatte, in altri soltanto la previsione di durata dei lavori):

via Montepellegrino, da via dei Cantieri a via Ammiraglio Rizzo con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata (dal 17 giugno al 2 luglio);

via Isaac Rabin, da via Ammiraglio Rizzo fino alla rotatoria di largo Sellerio con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata (dal 17 giugno al 2 luglio)

via Martin Luther King, da largo Sellerio fino a via Imperatore Federico con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata (previsione 7 giorni);

via Imperatore Federico da via Martin Luther King fino al civico 106 della stessa via Imperatore Federico con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta fino alla fine dei lavori (previsione 7 giorni);

via Imperatore Federico dal civico 46 fino all'incrocio con piazza Leoni con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori (previsione 7 giorni);

viale del Fante 100 metri prima e 100 metri dopo a cavallo dell'intersezione con l'asse della via Cassarà con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane).

via Cassarà, da viale del Fante alla rotatoria di piazza Giovanni Paolo II con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane);

via De Gasperi, carreggiata laterale (adiacente polo tecnico ed edificio postale) con chiusura al traffico durante lavori e circolazione deviata su corsia centrale della stessa via De Gasperi. Con autorizzazione svolta a destra per i veicoli pesanti in corrispondenza della Via Ausonia fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane);

via Ausonia da via Alcide De Gasperi (lato direzione via Val di Mazara) fino alla via Praga con divieto di sosta su entrambi i lati con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane);

via Praga da via Ausonia a via Belgio con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane);

via Belgio, da viale Strasburgo, compresa area di intersezione con viale Strasburgo fino all'inizio del ponte di via Belgio con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane).

Il provvedimento prevede che sia garantito l'accesso per i residenti dimoranti e titolari di regolari passi carrabili, mezzi in emergenza e forze dell'ordine.

L'ordinanza è valida dalla comunicazione effettiva d’inizio lavori per una durata stimata di circa 5 mesi, fino al completamento delle opere che sarà comunicati dalla ditta al Comune e all'ufficio Traffico.