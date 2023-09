C'è la mezza maratona in carrozzina, divieti di sosta e di transito nella zona di via Libertà

Modifiche alla viabilità in via Libertà e strade limitrofe sono previste per domenica 17 settembre, giornata in cui è prevista la nona edizione della mezza maratona in carrozzina organizzata dall'Asd Salvatore Balistreri.

I provvedimenti sono contenuti in un'ordinanza emessa oggi dall'ufficio Mobilità sostenibile e trasporto pubblico di massa. Ecco cosa è previsto:

via Libertà (carreggiate laterali) - divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie laterali dalle 5 e fino a cessata esigenza; via Libertà (carreggiata centrale) nel tratto tra piazza Mordini solo nel prolungamento di via La Farina inclusa sino a via Turati/piazza Castelnuovo) - chiusura al transito veicolare e pedonale dalle 9 alle 12; piazza Mordini - i mezzi provenienti dalla via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di via Libertà; i mezzi provenienti da piazza Crispi dovranno andare diritto per piazza Mordini e svoltare a sinistra per immettersi nella corsia laterale di via Libertà direzione via Dante; via Ruggero Settimo fino a piazza Regalmici per effettuare il giro di boa della mezza maratona: chiusura al transito veicolare e pedonale durante lo svolgimento della manifestazione, dalle 9 alle 12.

Sarà consentito il transito negli attraversamenti di via Archimede/via Siracusa, via Turati/via Dante in entrambi i sensi di marcia, piazza Regalmici, ma saranno chiusi al passaggio dei partecipanti alla corsa. Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà inotlre vietato il transito a bici e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso.

Si confermano i divieti previsti dall'ordinanza del 2017, la quale - relativamente alla carreggiata centrale di via Libertà nel tratto compreso tra le piazze Mordini/Crispi e le vie Siracusa /Archimede - resta in vigore al cessare dei provvedimenti relativi all’evento. Durante lo svolgimento della manifestazione, viene sospesa l'ordinanza del 2016 che ha istituito in via Libertà dei percorsi ciclabili.