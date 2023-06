Strade chiuse per il concertone di Radio Italia, il traffico va in tilt in centro

La chiusura di numerose strade cruciali del centro, per consentire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in programma stasera al Foro Italico, ha mandato il tilt il traffico in centro. Sono diverse le vie dove sin da stamattina si registrano incolonnamenti, tra queste la via Roma, ma anche via Wagner, via Francesco Crispi nel tratto che rimane aperto. E ancora la zona vicina alla stazione centrale e parti di via Messina Marine sono paralizzate.

Con un'ordinanza emessa nei giorni scorsi, il Comune ha disposto, oltre alla sospensione della Ztl, il divieto di transito ad auto e moto nelle seguenti strade: via Francesco Crispi altezza via Onorato: chiusura del sottopasso direzione via Cala; via Francesco Crispi tratto compreso tra piazza XIII Vittime e la via Cala corsia lato monte; via Cala intero tratto; corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Umberto I; Foro Umberto I intero tratto; piazza Tonnarazza intera piazza; piazza Tumminello intera piazza; via Ponte di Mare intero tratto; via Messina Marine tratto compreso tra la via Ponte di mare e la via Cappello (esclusa); via Lincoln tratto compreso tra il corso dei Mille e il Foro Umberto I, chiusura al transito veicolare direzione mare, i veicoli provenienti dalla via Archirafi hanno l’obbligo di svolta a sinistra direzione Stazione Centrale; via Tiro a Segno tratto compreso tra la via Archirafi (esclusa) e la piazza Tumminello.