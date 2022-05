VIDEO | Zen, là dove c'era una strada ora c'è una discarica: "Viviamo tra i topi, non possiamo più aprire le finestre"

Fino a due anni fa via San Nicola era transitabile e si immetteva in via Cesare Brandi, alle spalle del Conca D'Oro. Oggi, nonostante ci sia ancora un semaforo a regolare un transito che non avviene più, lungo la strada ci sono solo rifiuti, ingombranti, carcasse di auto bruciate ed eternit. Forte la delusione dei residenti