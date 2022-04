Strada statale 186 chiusa, il sindaco di Monreale: "Dal 2 maggio al via i lavori"

Saranno realizzati a partire da lunedì 2 maggio i lavori di messa in sicurezza della strada statale 186 che collega Partinico a Monreale e ai paesi dell'hinterland. Lo rende noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che subito dopo la chiusura avvenuta la settimana scorsa, aveva avuto un incontro con i vertici dell’Anas per la realizzazione dell’intervento per le opere di messa in sicurezza e l’immediata apertura.

Stamattina Arcidiacono ha avuto la conferma che l’inizio dell’intervento da parte dell’Anas è stato programmato per lunedì 2 maggio. "Ringrazio i vertici dell’Anas - dichiara

il sindaco di Monreale - per avere subito accolto la mia richiesta di effettuare le opere di ripristino che consentiranno in tempi brevissimi la messa in sicurezza dell’importante arteria".