Strada per Belmonte chiusa da 11 mesi: "Progetto pronto, ma la Regione trovi 6 milioni"

Passo avanti verso l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza della Sp 37, la strada provinciale che collega Palermo con Belmonte Mezzagno, chiusa dall'inizio di novembre del 2021 per una frana sopra alla galleria di Gibilrossa. Dopo l'impasse segnalata qualche settimana dal sindaco Maurizio Milone, l'iter sembra essersi sbloccato, anche se mancano ancora alcuni tasselli affinché si possa dare il via alle opere. "Il progetto per la messa in sicurezza della Sp 37 è pronto per essere trasmesso alla Regione che dovrà finanziarlo. Anche dagli uffici del Comune di Palermo sono arrivati tutti i pareri sulla fattibilità dell'opera, adesso tocca al governo regionale recuperare i fondi", fa sapere Carmelo Miceli, consigliere comunale del Pd.

Miceli, in passato, da deputato, ha firmato un'interrogazione alla Camera chiedendo interventi e la nomina di un commissario straordinario per le strade provinciali siciliane, dopo le ripetute frane verificatesi nello scorso inverno. In merito alla Sp37, il consigliere dem, aggiunge: "Il comune di Belmonte Mezzagno è isolato da quasi un anno, anche le strade alternative sono chiuse per la stessa ragione, ad eccezione di quella che porta a Misilmeri, unica via d'uscita per chi ha bisogno di spostarsi. E' chiaro che si tratta di un disagio enorme per i tanti pendolari costretti ogni giorno a raggiungere i comuni della provincia. Il progetto adesso c'è, chiedo dunque al governo regionale di attivarsi immediatamente per recuperare i circa 6 milioni per la realizzazione dei lavori. Non è più possibile rimandare l'apertura della strada e soprattutto la sicurezza per chi la percorre".