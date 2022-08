"Strada provinciale 4 Corleone-San Cipirello: lavori dimenticati?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Strada Provinciale 4: lavori dimenticati? Da molte settimane i cantieri di lavoro di ristrutturazione viaria sulla Strada Provinciale 4 da Corleone a San Cipirello sono fermi . Come mai? Il periodo estivo era ottimale ma la loro conclusione. All'arrivo delle piogge la situazione , già molto precaria, peggiorerà e alcuni interventi subiranno gravi danni. Io il 23 luglio 2022 ho inviato una comunicazione e provveduto a chiedere un incontro al Presidente della Città Metropolitana, il nuovo sindaco di Palermo Roberto Lagalla. In attesa della disponibilità dell'incontro ho chiesto anche al collega Consigliere Comunale di Popolari - Autonomisti Vincenzo Gelardi di intraprendere anche con il conforto dell'onorevole Totò Cordaro una relazione istituzionale con il Sindaco di Palermo che fa parte dello stesso partito politico. Mi auguro che anche Cateno De Luca che sarà a Corleone il 10 settembre per sostenere la candidatura all'ARS e al Parlamento Italiano del presidente del Consiglio Comunale Pio Siragusa "scelga" di passare dalla SP4 per rendersi conto della grave situazione. Necessita riattivare quanto prima i cantieri di lavoro. Mi attiverò energicamente nei confronti di tutti quei politici che possono influire positivamente in tal senso.

Maurizio Pascucci, consigliere comunale di opposizione Comune di Corleone